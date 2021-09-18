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Киберпреступники не первый год пользуются мессенджером Telegram, поскольку это легко и переписка зашифрована. Исследование The Financial Times и группы киберразведки Cyberint показывает, что в последнее время наблюдается более чем двукратный рост преступной активности в этом приложении. Это случилось после того, как в начале года была изменена политика конфиденциальности WhatsApp.

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Тогда принадлежащее Facebook приложение вынуждало согласиться с новой политикой, согласно которой пользовательские данные могли передаваться Facebook. Многих это не обрадовало, поэтому WhatsApp пришлось уточнить, что личная переписка читаться по-прежнему не может. Правда, в последнее время появились сведения, что в этом плане имеются лазейки. Многие решили перейти на другие мессенджеры и Telegram был одним из них. Кроме обычных пользователей туда отправились и злоумышленники.

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Исследователи полагают, что растёт сеть хакеров, которые обмениваются пользовательскими данными и продают их в каналах с числом подписчиков в десятки тысяч. Количество упоминаний словосочетаний Email: Pass и Combo выросло вчетверо. Продаваемые в приложении наборы данных содержат от 300000 до 600000 комбинаций адресов электронной почты и паролей для игр и почтовых служб. Продаётся и финансовая информация, вроде номеров кредитных карт, копий паспортов и хакерских приложений.

Тал Самра из Cyberint считает, что пользоваться Telegram удобнее, нежели даркнетом. Кроме того, здесь меньше контроля со стороны властей.

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Telegram удалил канал с продажей наборов данных после уведомления со стороны The Financial Times. В заявлении мессенджера говорится, что у него имеется политика удаления полученных без согласия владельцев персональных данных. Число модераторов в сервисе постоянно увеличивается и они ежедневно удаляют около 10000 общедоступных каналов.



