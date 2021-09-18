В Telegram наблюдается значительный рост киберпреступной активности
Киберпреступники не первый год пользуются мессенджером Telegram, поскольку это легко и переписка зашифрована. Исследование The Financial Times и группы киберразведки Cyberint показывает, что в последнее время наблюдается более чем двукратный рост преступной активности в этом приложении. Это случилось после того, как в начале года была изменена политика конфиденциальности WhatsApp.
реклама
Тогда принадлежащее Facebook приложение вынуждало согласиться с новой политикой, согласно которой пользовательские данные могли передаваться Facebook. Многих это не обрадовало, поэтому WhatsApp пришлось уточнить, что личная переписка читаться по-прежнему не может. Правда, в последнее время появились сведения, что в этом плане имеются лазейки. Многие решили перейти на другие мессенджеры и Telegram был одним из них. Кроме обычных пользователей туда отправились и злоумышленники.
Исследователи полагают, что растёт сеть хакеров, которые обмениваются пользовательскими данными и продают их в каналах с числом подписчиков в десятки тысяч. Количество упоминаний словосочетаний Email: Pass и Combo выросло вчетверо. Продаваемые в приложении наборы данных содержат от 300000 до 600000 комбинаций адресов электронной почты и паролей для игр и почтовых служб. Продаётся и финансовая информация, вроде номеров кредитных карт, копий паспортов и хакерских приложений.
Тал Самра из Cyberint считает, что пользоваться Telegram удобнее, нежели даркнетом. Кроме того, здесь меньше контроля со стороны властей.
реклама
Telegram удалил канал с продажей наборов данных после уведомления со стороны The Financial Times. В заявлении мессенджера говорится, что у него имеется политика удаления полученных без согласия владельцев персональных данных. Число модераторов в сервисе постоянно увеличивается и они ежедневно удаляют около 10000 общедоступных каналов.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила