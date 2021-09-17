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У компании Microsoft имеется множество пользователей сервисов Microsoft 365 и Office 365. В первом более 1 млн организаций, во втором свыше 300 млн пользователей. Некоторые отдают предпочтение обычной версии Office без подписки и она появится в октябре вместе с Windows 11.

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В прошлом году Microsoft сообщила, что не откажется от автономного варианта Office. Теперь сообщается, что релиз очередной версии состоится 5 октября. В этот же день выходит Windows 11. Официальной информации об изменениях пока нет, поэтому предстоит немного подождать.

Для коммерческих организаций и государственных учреждений на Windows и Mac Microsoft открывает канал Long Term Servicing Channel (LTSC). Это другая версия приложений Office без подписки. Здесь есть только базовая функциональность, как в Microsoft 365 и Office 365. Это предложение для определённых регулируемых сценариев применения. Речь идёт о пакете Office для устройств без подключения к интернету или для управляющих устройств.

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Среди новой функциональности можно отметить тёмный вариант интерфейса в документах Word, динамические массивы Excel и функцию XLOOKUP для упрощения поиска в таблицах. Новые варианты Office будут поддерживаться на протяжении 5 лет. В будущем выйдет как минимум ещё одна версия автономного Office. Про цены пока ничего не говорится. До конца года Microsoft может представить также Exchange Server, Skype for Business Server, Project Server и SharePoint Server.

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Компания рекомендует пользоваться Office 365 и Microsoft 365 с облачными функциями и функциональностью совместной работы, а также автоматизацией на основе ИИ. Со следующего года стоимость подписки на них увеличится.



