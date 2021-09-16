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AMD отдаёт приоритет флагманским процессорам и видеокартам для компьютеров и ноутбуков

Объём поставок должен улучшиться в следующем году
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Серверные процессоры вносят основной вклад в увеличение доходов компании AMD. При этом её представители заявляют, что не забывают о геймерах. Поэтому они сделают всё возможное для повышения доступности в продаже производительных процессоров и видеокарт для компьютеров и ноутбуков. Также компания не исключает создания кастомных процессоров на архитектуре Arm, говоря о заинтересованности ряда клиентов.

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В недавнем интервью финансовый директор AMD Девиндер Кумар ответил на ряд вопросов. Доход компании за год вырос на 60%, но мог бы вырасти ещё выше. Помешал сохраняющийся дефицит, из-за которого невозможно выпускать больше центральных и графических процессоров и APU для консолей.

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TSMC производит максимально возможное число пластин, а на наращивание подобного производства может уйти не один год. Кумар полагает, что в 2022 году ситуация станет получше.

Если мощности ограничены, нужно правильно выбирать приоритеты. AMD отдаёт предпочтение динамично растущим областям, вроде серверных и высокопроизводительных процессоров для компьютеров. В прошлом месяце её доля рынка компьютерных процессоров x86 составляла 22,5%.

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Для AMD имеет смысл отдавать приоритет процессорам Ryzen и Epyc с более высокой рентабельностью. За квартал компания тратит $600 млн на исследования и разработки в серверном сегменте. Нужно стремиться к сокращению времени заказов, которое сейчас для процессоров Epyc составляет 20 недель против пары недель для Intel Xeon.

В конце интервью было сказано, что AMD уделяет повышенное внимание коммерческим играм. Таким играм нужны более производительные модели процессоров. Младшие представители серий Ryzen 5000 и Radeon 6000 продолжат пока оставаться в дефиците.

AMD открыта для сотрудничества с Arm для создания чипов для датацентров и потребительских компьютеров. Компания может работать над конкурентом Apple M1.

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