Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Смартфоны серии iPhone 13 представлены официально и скоро поступят в продажу. Это означает, что внимание прессы переходит на следующие флагманские смартфоны ведущих производителей. Главным из них является Samsung.

реклама

Цены на нынешние флагманы Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra постепенно снижаются в преддверии появления аппаратов следующего поколения Galaxy S22. Все их характеристики уже можно считать окончательными.

Очередные сведения появились о смартфоне S22 Ultra от инсайдера Ice Universe. Обычно его информация по касающимся Samsung вопросам бывает точной.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В 2020 году в Galaxy S20 Ultra 5G впервые для Samsung появилась подзарядка мощностью 45 Вт. Осенью того же года выпустили Note 20 Ultra 5G с уменьшенной до 25 Вт подзарядкой. Это значение оставалось во всех Galaxy S21 и в последних гибких смартфонах.

реклама

Если новая информация окажется точной, в будущем году зарядка мощностью 45 Вт вернётся. Правда, у конкурентов мощность подзарядки уже превосходит 100 Вт. Или можно вспомнить о существовании OnePlus 9 и 9 Pro с мощностью 65 Вт. Правда, Samsung хватит даже 45 Вт, чтобы превзойти iPhone 13.

Также появились сведения относительно флагманского процессора Samsung Exynos 2200. Его отличительной чертой является использование графики AMD. Она придёт на смену графическому процессору Mali G78 MP14 из Exynos 2100 с максимальной частотой 854 МГц. Новая графика будет достигать частоты 1250 МГц.

Центральный процессор перейдёт на ядра Cortex-X2 с тактовой частотой 2,9 ГГц. Остальные останутся на частотах 2,8 и 2,2 ГГц.

Такая конфигурация относится только к флагманскому Galaxy S22 Ultra. Остальные смартфоны будут работать на более низких частотах.

реклама



