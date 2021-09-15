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В течение последнего года значительно выросли цены на редкоземельные металлы. Это может привести к дальнейшему удорожанию электроники, пока США и Китай не могут найти общий язык.

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На протяжении последних месяцев появлялась немало новостей относительно дефицита различных электронных компонентов, от конденсаторов и микросхем драйвера дисплея стоимостью всего $1 до продвинутых чипов в мобильных устройствах, компьютерах, автомобилях и т.д. Если бы даже этого дефицита не было, существует дефицит транспортных контейнеров для перевозки.

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До конца кризиса ещё далеко, считают в Nikkei Asia. За последний год значительно выросли цены редкоземельных металлов и они продолжают расти дальше. Виновата в этом главным образом торговая война между США и Китаем. Она влияет на поставки важнейших компонентов электроники.

Литий применяется в батареях, ядерной энергетике и при производстве оборудования для космических аппаратов. Его цена выросла на 150% по сравнению с сентябрём 2020. Стоимость гольмия более чем удвоилась. Он предназначается для изготовления магнитов и специальных сплавов для датчиков и исполнительных механизмов. Неодим и празеодим тоже требуются в магнитах, которые входят в состав динамиков, двигателей, ветряных турбин и много чего ещё. Стоимость этих двух металлов выросла более чем на 73%.

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Стоимость меди, олова, алюминия, кобальта, и оксида тербия увеличилась на 37-82%. Они применяются в корпусах микросхем, при монтаже электронных компонентов на печатных платах и т.д.

Среднестатистическому покупателю нет дела до того, как эти материалы добывают и обрабатывают. Однако, ему есть дело до конечного результата в виде роста цен. Этому росту способствует и стремление разных стран к зелёной энергетике, электромобилям, солнечным батареям. Во всём этом применяются вышеназванные элементы, поэтому спрос высок как никогда.

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Некоторые винят Китай, где располагается 55% производственных мощностей мира и 85% переработки редкоземельных металлов. Как обычно, ведутся разговоры о переносе производства и добыче в развитые страны вроде США. Даже если решение будет принято, это случится не за день.

Валовая прибыль китайских поставщиков упала ниже среднего уровня в 20%. Чтобы компенсировать это падение, они скоро могут начать поднимать цены.



