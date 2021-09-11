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В пятницу компания Apple добавила мультимедийный плеер iPod touch 5-го поколения с объёмом памяти 16 ГБ в список своих устаревших продуктов. Релиз этого устройства состоялся в 2013 году на 2-ядерном процессоре Apple A5, корпус был тоньше предыдущих моделей.

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Данная версия устройства была представлена в качестве более дешёвой альтернативы выпущенному годом ранее оригинальному iPod 5. Последний обладал объёмом хранилища 32 Гб и 16 ГБ. Более дешёвая модель поступила в продажу в одном только серебристом цвете без камеры и петли. Это было устройство для тех, кто хотел исключительно слушать музыку.

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Летом 2015 года выпустили iPhone 6 с улучшенными спецификациями. В 2019 году ему на смену пришёл iPod touch 7. На данный момент это последнее устройство данной линейки.

Не обновляющийся на протяжении минимум 7 лет продукт Apple причисляет к категории устаревших. Это означает, что его не будут ремонтировать в магазинах Apple или в авторизированных сервисных центрах.

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