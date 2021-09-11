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Мессенджер WhatsApp в ближайшее время повысит защиту истории переписки. Facebook объявила в пятницу, что внедрит поддержку зашифрованных резервных копий чатов.

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Резервные копии с применением сквозного шифрования смогут создавать случайным образом генерируемый 64-значный ключ шифрования для любых сообщений, которые пользователи захотят сохранить. Потом эти сообщения можно будет держать где угодно, у себя на жёстких дисках, на флешках, в облачных хранилищах.

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При желании пользователи смогут поставить пароль на свою старую переписку. Генерируется ключ, который содержится в резервном хранилище ключей с аппаратным модулем безопасности (HSM). После сохранения сообщений нужно будет ввести пароль в резервном хранилище ключей, чтобы получить доступ к зашифрованному ключу и сообщениям. Если неправильно ввести пароль определённое количество раз, ключ окажется недоступным.

Шифрование резервных копий сообщений в ближайшие недели начнёт распространяться в приложении на системах Android и iOS.

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