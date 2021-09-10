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Аналитик Минг-Чи Куо предоставил информацию, согласно которой компания Apple смогла преодолеть возникшие у неё проблемы при производстве умных часов Watch Series 7. В ближайшее время начнётся промышленное производство этой модели. Напомним, что 14 сентября состоится анонс аппаратов серии iPhone 13 и линейки часов Apple Watch Series 7.

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В августе Nikkei и Bloomberg сообщили, что Apple временно приостановила процесс производства нового поколения умных часов из-за возникших проблем. Виноват был обновлённый дизайн часов, в первую очередь ставший более плоским экран. Ради него потребовалось вносить изменения в производственные процессы, из-за чего возникли проблемы с надёжностью в первых тестах.

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Теперь эти проблемы удалось решить и в конце сентября должны стартовать поставки часов в магазины. Анонс случится уже на следующей неделе, но некоторые модели поначалу могут продаваться в небольших количествах или поступят в продажу позже. Размер часов вырастет до значений 41 мм и 45 мм по сравнению с нынешними 40 мм и 44 мм. Диагональ наиболее крупной модели составит 1,9 дюйма вместо 1,78 дюйма. Естественно, будет применяться более быстрый процессор и обновлённые стандарты беспроводной связи.



