Wall Street Journal рассказывает о работе над идентификацией заболеваний по звуку кашля
В последние пару лет звук кашляющих поблизости людей вызывает повышенные опасения. Даже до пандемии это мало кому нравилось, а сейчас риск намного выше. Кашель является одним из возможных симптомов COVID-19. Последние исследования в области медицины говорят, что по кашлю можно определить намного больше, чем-то, что человек просто чем-то болеет.
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Статья в Wall Street Journal рассказывает о работе над идентификацией заболеваний по звуку кашля. Для этого не нужны какие-то сложные медицинские приборы, достаточно обычного смартфона.
Компания Hyfe Inc. из Делавэра опубликовала два приложения, одно из которых доступно для обычных людей. Другое предназначается для исследователей.
У разных болезней кашель звучит по-разному. Человеческий слух может не понимать разницы, но на это способен искусственный интеллект. С его помощью можно выявлять такие заболевания, как туберкулез, пневмония, астма, COVID-19, бронхит и другие.
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Кашель при пневмонии характеризуется хрустящим звуком в лёгких. Кашель при астме отличается свистящим звуком. Сейчас ведётся работа над распознаванием кашля при COVID-19. Для этого собираются данные у людей из США и Австралии. Они внесены в базу данных университета Квинсленда.
Подобная диагностика особую роль будет играть в странах третьего мира. В Южной Африке половина умерших от туберкулёза людей никогда не проверялась на него. Если делать это при помощи смартфона, болезнь будет выявляться значительно раньше и дешевле. За счёт этого смертность от туберкулеза может значительно снизиться.
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