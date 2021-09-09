Мобильное приложение Gmail получит поддержку голосовых и видеозвонков
Чтобы создать новое гибридное рабочее окружение, компания Google обновляет свои приложения Workspace и приносит новые функциональные возможности. Среди прочего можно назвать появление голосовых и видеовызовов в мобильных приложениях Gmail и Google Meet.
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В первую очередь это касается Gmail. Пользователи будут получать уведомления при звонках на мобильном устройстве и на компьютере. Можно будет выбирать, где ответить на звонок.
Интерфейс Gmail будет переработан, чтобы лучше соответствовать потребностям коммуникационного центра. Spaces станет главным местом совместной работы групп в Workspace.
Spaces объединят с прочими инструментами Workspace, такими как Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet и Tasks. Будут предлагаться тематические чаты и улучшенные возможности безопасности и администрирования настроек разрешений.
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Обновят календарь Google, который даст пользователям возможность задавать своё местоположение в течение рабочего дня. В ноябре в Google Meet появится режим «Компаньон», где с помощью аудиовизуального оборудования можно будет в режиме реального времени переводить с английского на французский, немецкий, испанский и португальский и затем другие языки.
Ради этого предлагаются два новых многофункциональных устройства видеоконференцсвязи. Одним из них является 27-дюймовый компьютер Series One Desk 27 «всё в одном», пригодный для работы дома и в офисе. Series One Board 65 обладает 65-дюймовым экраном 4К и может применяться с подставкой.
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Можно будет применять и сертифицированные устройства сторонних производителей, такие как Logitech Rally Bar и Rally Bar, комплексные устройства для небольших и средних помещений и док-станцию для мобильных динамиков Rayz Rally Pro.
За свою историю Google пыталась продвигать множество мессенджеров и приложений для общения, но в итоге большинство из них отправились на свалку истории. С Gmail это вряд ли произойдёт, но будет ли он популярен в качестве мессенджера, покажет только время.
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