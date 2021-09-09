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Помимо будущих смартфонов Galaxy A53 и A73, на чипе Exynos 2020 может работать также планшет Galaxy Tab S8. Информация о нём появлялась неоднократно и судя по ней, это будет флагманская модель и конкурент iPad. В августе говорилось, что Samsung отдаст предпочтение Snapdragon 898, теперь утверждается обратное.

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Согласно информации на южнокорейском форуме, на чипе Samsung будет работать только старшая модель планшета Ultra. Более дешёвые S8 и S8 Plus всё же получат Snapdragon 898. Из этого следует, что Samsung ценит свой чип выше флагмана Qualcomm. Причиной этого может быть графика AMD.

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Этот же процессор ожидается в составе флагманских аппаратов Galaxy S22. Помимо графики AMD mRDNA его достоинством является техпроцесс 4 нм.

Также планшет будет поддерживать быструю подзарядку мощностью 45 Вт. Ёмкость батареи составит 8000 мАч у Ultra, 10090 мАч и 11500 мАч у Tab S8 Plus и Tab S8 Ultra соответственно.

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Эти планшеты ждут примерно в то же время, что и смартфоны Galaxy S22 в следующем году. Все они должны работать на Android 12 с One UI 4.0.



