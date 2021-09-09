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mRDNA представляет собой новый мобильный графический процессор производства AMD, который Samsung может применить в своих системах на чипе Exynos. Это может дать им преимущество над графическими процессорами Apple Imagination.

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Exynos 2200 может войти в состав смартфонов семейства Galaxy S22. Он станет первым с графикой AMD, но не единственным и не только во флагманах.

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Смартфоны средней ценовой категории Galaxy A тоже начнут выпускаться с графикой AMD. Конкретные модели пока не называются, но речь может идти о наиболее востребованных сериях Galaxy A5X и A7X. Здесь обычно предлагается лучшее соотношение цены и производительности.

Galaxy A53 и Galaxy A73 могут быть представлены уже в нынешнем году. Обычно Samsung анонсирует подобные аппараты в декабре. Правда, в этом году Galaxy A72 был представлен в марте и выпущен в апреле.

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В этих аппаратах будет применяться не Exynos 2200 с четырьмя мощными вычислительными ядрами, а чип с двумя. Это не помешает использовать графическую архитектуру mRDNA, где троттлинг будет составлять меньше 10%. Обычно на чипах Exynos он достигает 50% на третьем прогоне требовательных бенчмарков.



