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В ближайшем будущем мессенджер WhatsApp прекратит работать на некоторых не самых современных моделях смартфонов. Недавно была обновлена на странице WhatsApp с требованиями к операционным системам, на которых приложение может работать. Требования эти теперь следующие:

Android OS 4.1 и новее

iOS 10 и новее

KaiOS 2.5.1 и новее (только некоторые модели)

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Это значит, что не будут работать аппараты на Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Эта версия системы была выпущена в октябре 2011 года, так что скоро отметит 10 день рождения. А заодно выйдет на пенсию, по крайней мере что касается WhatsApp.

Впрочем, сейчас встретить обладателя устройства на такой старой версии системы затруднительно. Обычно смартфоны так долго не живут, по крайней мере в качестве основного устройства. Даже выпущенный в том же году Galaxy Note работал на Android 4.1 Jelly Bean. Статистика Google утверждает, что в данный момент на Android 4.0 меньше 1% активных устройств.

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Лишаться WhatsApp обладатели iPhone 4S и более старых моделей. Именно этот аппарат не получил обновления до iOS 10, которая является минимальным требованием к iPhone для работы с WhatsApp.

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Операционные системы постоянно развиваются, как и работающие на них приложения. Создатели этих приложений не горят желанием поддерживать и обновлять версии своих программ для многочисленных операционных систем. Усилий и средств на это уходило бы неоправданно много.

Другой вопрос в том, стоит ли вообще пользоваться WhatsApp в свете её принадлежности Facebook и сомнительных политик конфиденциальности.



