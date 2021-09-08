WhatsApp прекращает работать на некоторых устаревших устройствах
В ближайшем будущем мессенджер WhatsApp прекратит работать на некоторых не самых современных моделях смартфонов. Недавно была обновлена на странице WhatsApp с требованиями к операционным системам, на которых приложение может работать. Требования эти теперь следующие:
- Android OS 4.1 и новее
- iOS 10 и новее
- KaiOS 2.5.1 и новее (только некоторые модели)
реклама
Это значит, что не будут работать аппараты на Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Эта версия системы была выпущена в октябре 2011 года, так что скоро отметит 10 день рождения. А заодно выйдет на пенсию, по крайней мере что касается WhatsApp.
Впрочем, сейчас встретить обладателя устройства на такой старой версии системы затруднительно. Обычно смартфоны так долго не живут, по крайней мере в качестве основного устройства. Даже выпущенный в том же году Galaxy Note работал на Android 4.1 Jelly Bean. Статистика Google утверждает, что в данный момент на Android 4.0 меньше 1% активных устройств.
Лишаться WhatsApp обладатели iPhone 4S и более старых моделей. Именно этот аппарат не получил обновления до iOS 10, которая является минимальным требованием к iPhone для работы с WhatsApp.
реклама
Операционные системы постоянно развиваются, как и работающие на них приложения. Создатели этих приложений не горят желанием поддерживать и обновлять версии своих программ для многочисленных операционных систем. Усилий и средств на это уходило бы неоправданно много.
Другой вопрос в том, стоит ли вообще пользоваться WhatsApp в свете её принадлежности Facebook и сомнительных политик конфиденциальности.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила