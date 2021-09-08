Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Sony планирует обновить свою игровую консоль PlayStation 5 при помощи версии Pro. В этом она не собирается отставать от Microsoft, у которой серия Xbox Series X/S должна быть обновлена в конце 2022 и 2023 годов. Будет использоваться новый процессор производства AMD с более высокой производительностью и не исключена поддержка разрешения 8K.

реклама

Инсайдер сообщает, что на посвящённом PlayStation мероприятии на этой неделе могут быть продемонстрированы игры God of War, Gran Turismo, Stray, Call of Duty: Vanguard и TLOU: Factions.

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

От PlayStation 5 Pro ждут значительного прироста производительности, ради которого можно будет перейти на неё с PS4 Pro. Релиз может состояться в конце 2023-2024 годов по цене $600-$700. Это примерно на три четверти дороже основной модели PlayStation 5. Она стоит $399 и Slim PS4 предлагается за $299.





реклама

Могут быть обновлены центральной и графический процессоры. Microsoft собирается использовать в новых Xbox чипы на техпроцессе 6 нм, а Sony может перейти на 5 нм с новой архитектурой на основе RDNA и Zen. В таком случае TDP может перевалить за 300 Вт, что будет дорого стоить при разработке и производстве. Может также применяться технология AMD FSR (FiedelityFX Super Resolution).