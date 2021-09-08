Sony PlayStation 5 Pro может быть запущена в конце 2023 года по цене $600-$700
Компания Sony планирует обновить свою игровую консоль PlayStation 5 при помощи версии Pro. В этом она не собирается отставать от Microsoft, у которой серия Xbox Series X/S должна быть обновлена в конце 2022 и 2023 годов. Будет использоваться новый процессор производства AMD с более высокой производительностью и не исключена поддержка разрешения 8K.
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Инсайдер сообщает, что на посвящённом PlayStation мероприятии на этой неделе могут быть продемонстрированы игры God of War, Gran Turismo, Stray, Call of Duty: Vanguard и TLOU: Factions.
От PlayStation 5 Pro ждут значительного прироста производительности, ради которого можно будет перейти на неё с PS4 Pro. Релиз может состояться в конце 2023-2024 годов по цене $600-$700. Это примерно на три четверти дороже основной модели PlayStation 5. Она стоит $399 и Slim PS4 предлагается за $299.
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Могут быть обновлены центральной и графический процессоры. Microsoft собирается использовать в новых Xbox чипы на техпроцессе 6 нм, а Sony может перейти на 5 нм с новой архитектурой на основе RDNA и Zen. В таком случае TDP может перевалить за 300 Вт, что будет дорого стоить при разработке и производстве. Может также применяться технология AMD FSR (FiedelityFX Super Resolution).
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