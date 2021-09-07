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ProtonMail критикуют за выдачу IP-адреса активиста властям

Это привело к его аресту; компания говорит о необходимости следовать швейцарским законам
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Сервис защищённой электронной почты ProtonMail рекламирует свою конфиденциальность, которая достигается при помощи сквозного шифрования. Однако, абсолютную анонимность не может предоставить и он. Компания вручила IP-адрес французского климатического активиста полиции Швейцарии, которая задержала его и передала французским властям.

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В отчёте французской полиции сказано, что сервис ProtonMail действовал по запросу французской стороны, который был отправлен через Европол. Активист был участником группы противников так называемой джентрификации, то есть реконструкции городских кварталов. 1 сентября на одном из сайтов была опубликована статья, где рассказывалось о запросе французской полиции в ProtonMail через Европол. Запрос требовал раскрыть личность человека, создавшего электронную почту jmm18@protonmail.com.

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Генеральный директор Proton говорит о необходимости подчиняться законам Швейцарии, что указывается в политике сервиса. Возможности подать апелляцию против этого запроса не было.

По его словам, сервис по умолчанию не собирает IP-адреса пользователей, но может быть вынужден делать это относительно находящихся под швейцарским уголовным расследованием пользователей. Шифрование сервиса обойти якобы невозможно и он не передаёт пользовательские данные иностранным государствам.

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Согласно местным законам, ProtonMail должен информировать пользователя, если его данные запрашиваются для уголовного расследования. В данном случае между записью данных и информированием пользователя могло пройти 8 месяцев.

В начале 2020 года ProtonMail был запрещён на территории России.

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