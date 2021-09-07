Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сервис защищённой электронной почты ProtonMail рекламирует свою конфиденциальность, которая достигается при помощи сквозного шифрования. Однако, абсолютную анонимность не может предоставить и он. Компания вручила IP-адрес французского климатического активиста полиции Швейцарии, которая задержала его и передала французским властям.

реклама

В отчёте французской полиции сказано, что сервис ProtonMail действовал по запросу французской стороны, который был отправлен через Европол. Активист был участником группы противников так называемой джентрификации, то есть реконструкции городских кварталов. 1 сентября на одном из сайтов была опубликована статья, где рассказывалось о запросе французской полиции в ProtonMail через Европол. Запрос требовал раскрыть личность человека, создавшего электронную почту jmm18@protonmail.com.

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Генеральный директор Proton говорит о необходимости подчиняться законам Швейцарии, что указывается в политике сервиса. Возможности подать апелляцию против этого запроса не было.

По его словам, сервис по умолчанию не собирает IP-адреса пользователей, но может быть вынужден делать это относительно находящихся под швейцарским уголовным расследованием пользователей. Шифрование сервиса обойти якобы невозможно и он не передаёт пользовательские данные иностранным государствам.

реклама

Согласно местным законам, ProtonMail должен информировать пользователя, если его данные запрашиваются для уголовного расследования. В данном случае между записью данных и информированием пользователя могло пройти 8 месяцев.

В начале 2020 года ProtonMail был запрещён на территории России.