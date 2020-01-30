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Роскомнадзор постановил заблокировать на территории России почтовый сервис ProtonMail. Сообщается, что именно его использовали при распространении ложных сообщений о минировании различных учреждений. В Роскомнадзоре утверждают, что запрашивали у представителей ProtonMail помощь в установлении личности владельца аккаунта, с которого приходили письма, но ответа не получили. Представители ProtonMail на это отвечают, что не получали никаких запросов с российской стороны.

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В ProtonMail говорят, что почта и ProtonVPN на территории России частично заблокированы. Там обещают связаться с соответствующими властями и максимально быстро выйти из-под блокировки. Такую меру в сервисе назвали неправильной и вредящей обычным пользователям.

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В Роскомнадзоре утверждают, что угроз взрывов бомб с почты ProtonMail в январе стало больше после того, как был заблокирован сервис StartMail с шифрованием данных. В ProtonMail считают, что желающие посеять панику в обществе попросту воспользуются другими похожими сервисами. С другой стороны, представители этих сервисов могут захотеть сотрудничать с властями, чтобы самим не быть заблокированными.

В прошлом году российские власти уже блокировали ProtonMail под таким же предлогом. После этого блокировка была снята и в ProtonMail надеются, что так произойдёт и на этот раз.