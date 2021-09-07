MediaTek увеличивает преимущество над Qualcomm по объёму поставок процессоров
Несколько месяцев назад стало известно, что по итогам прошлого года компания MediaTek стала лидером по объёму поставок чипов. Теперь статистика от Counterpoint Research позволяет ознакомиться с результатами второго квартала нынешнего года. Судя по ним, успех MediaTek не был случайностью.
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В данный момент она занимает 43% мирового рынка систем на чипе для смартфонов, тогда как в первом квартале её доля была 35%. На долю Qualcomm приходится 24% против 29% кварталом ранее.
Успех MediaTek может быть обусловлен акцентом на процессорах среднего и начального ценовых сегментов с поддержкой стандарта связи 5G, а также выпуском многочисленных чипов только с LTE. Qualcomm сильнее пострадала от дефицита полупроводниковых продуктов и более низкого процента выпуска годных чипов.
Зато на рынке модемов с поддержкой 5G доля Qualcomm составляет 55% против 30% у MediaTek. Год назад их доли были 29% и 11% соответственно.
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MediaTek известна как производитель процессоров для недорогих смартфонов, тогда как Qualcomm Snapdragon используются известными компаниями на флагманских моделях. Тайваньский производитель наверняка теперь постарается покорить и эту вершину. Если это удастся, её доля может стать ещё выше, а у Qualcomm ещё меньше.
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