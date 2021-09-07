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Несколько месяцев назад стало известно, что по итогам прошлого года компания MediaTek стала лидером по объёму поставок чипов. Теперь статистика от Counterpoint Research позволяет ознакомиться с результатами второго квартала нынешнего года. Судя по ним, успех MediaTek не был случайностью.

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В данный момент она занимает 43% мирового рынка систем на чипе для смартфонов, тогда как в первом квартале её доля была 35%. На долю Qualcomm приходится 24% против 29% кварталом ранее.

Успех MediaTek может быть обусловлен акцентом на процессорах среднего и начального ценовых сегментов с поддержкой стандарта связи 5G, а также выпуском многочисленных чипов только с LTE. Qualcomm сильнее пострадала от дефицита полупроводниковых продуктов и более низкого процента выпуска годных чипов.

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Зато на рынке модемов с поддержкой 5G доля Qualcomm составляет 55% против 30% у MediaTek. Год назад их доли были 29% и 11% соответственно.

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MediaTek известна как производитель процессоров для недорогих смартфонов, тогда как Qualcomm Snapdragon используются известными компаниями на флагманских моделях. Тайваньский производитель наверняка теперь постарается покорить и эту вершину. Если это удастся, её доля может стать ещё выше, а у Qualcomm ещё меньше.



