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Майнинг криптовалюты Chia способен значительно снизить продолжительность службы твердотельных накопителей, записывая более 300 ГБ временных данных на один плот. Покупатели твердотельных накопителей на вторичном рынке должны смотреть на бывшие в употреблении накопители с осторожностью и уметь задавать нужные вопросы. В противном случае они могут купить SSD, который очень скоро может выйти из строя.

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Когда криптовалюта Chia только появилась, многие хвалили её за небольшое энергопотребления. Тогда курс был выше и многие бросились добывать её. С тех пор цена упала с $1600 менее чем до $220 и майнеры в разочаровании начали прекращать добычу, продавая своё оборудование для снижения затрат. Данная валюта добывается не на видеокартах, а на твердотельных накопителях. Некоторые майнеры продают свои накопители SATA и NVME.

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В отличие от более традиционного для криптовалют механизма консенсуса с доказательством выполнения работы, Chia применяет не такой тяжёлый механизм консенсуса с доказательством наличия места для проверки и подтверждения транзакций в цепочке блоков Chia. Полностью подготовленная ферма Chia использует меньше энергии и ресурсов, чем фермы, добывающие валюты вроде эфира и биткоина. Однако, ничего не бывает даром, поэтому энергия и аппаратные ресурсы расходуются и в данном случае.

Ферма Chia занимаются главным образом двумя вещами. Это добыча криптовалюты, которая представляет собой предоставление подготовленных плотов (участков) на более медленных носителях для проверки транзакций в сети Chia. И это плоттинг, где применяются вычислительные ресурсы и ресурсы устройств хранения данных для подготовки наборов данных с целью согласования доказательств наличия места в сети Chia. Тут требуется больше 300 ГБ дискового пространства на один плот. Нужна скорость, поэтому нужны твердотельные накопители, а не жёсткие диски.

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Ресурс SSD и NVME измеряется в записанных терабайтах (TBW). Это объём данных, который можно записать на накопитель за всё время его жизни. Таким образом, чем дольше накопитель использовали в майнинге, тем меньше ему осталось жить.

Покупатели могут проверить состояние накопителя при помощи приложений от CrystalDiskMark до проприетарных программ производителя вроде Samsung Magician или Crucial Storage Executive. Вряд ли большинство продавцов будут признаваться, что накопители применялись в майнинге.



