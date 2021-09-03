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StatCounter: Firefox сокращает отставание от Edge на рынке браузеров

Представлена статистика по итогам августа
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Браузер Chrome много лет является безоговорочным лидером на рынке, поэтому более интересно следить за тем, кто ведёт борьбу ниже. В частности, за третье место сражаются Microsoft Edge и Mozilla Firefox.

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Статистические данные StatCounter за август показывают, что на третьем месте остаётся Edge с долей рынка 3,56%, уступая Chrome и Safari. Firefox сокращает отставание, которое теперь составляет только 0,02%.

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Только в апреле и мае, в зависимости от выбранной статистики, Edge обошёл Firefox. С тех пор доля браузера Microsoft постепенно росла, но и Firefox не собирается отставать.

Правда, скоро состоится релиз Windows 11 и у Edge есть все шансы нарастить своё преимущество. В этой системе Microsoft усложняет переход со своего браузера по умолчанию на другие.

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Браузер Microsoft выиграл от перехода на Chromium, а Firefox не первый год теряет пользователей. Собственный отчёт Mozilla рассказал, что в конце 2018 года было 244 млн ежемесячно активных пользователей, а ко второму кварталу нынешнего года уже 198 млн.

Позади Firefox находятся Samsung Internet с долей 3,06%, дальше Opera с 2,17%. Доля Chrome составляет 65%, Safari 18,75%.

Статистика собирается на настольных компьютерах, мобильных устройствах, планшетах и игровых консолях.

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