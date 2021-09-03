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Мировое производство смартфонов пострадало от глобального дефицита полупроводниковых продуктов и роста случаев заболевания коронавирусом в разных странах, в первую очередь в Азии. Об этом сообщается в очередном отчёте фирмы TrendForce.

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Во втором квартале нынешнего года было произведено 307 млн экземпляров смартфонов. Это на 11% ниже по сравнению с первым кварталом, но на 10% выше по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Однако, тогда был самый разгар пандемии и ограничений, поэтому сравнивать с тем периодом было бы неправильно.

Больше всех смартфонов выпустила компания Samsung, а именно 58,5 млн. Это на 23,5% ниже результата первого квартала. Компания серьёзно пострадала от роста числа заболевших в последние месяцы в Индии и Вьетнаме. Из-за этого объём производства пришлось сократить, а кое-какие предприятия вообще остановились.

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Samsung наверняка сохранит лидирующую позицию по итогам года, но конкуренты наступают на пятки. В ближайшие кварталы Samsung будет трудно удержать свои уменьшающуюся долю рынка.

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Компании Oppo и Xiaomi выпустили по 49,5 млн смартфонов каждая. В статистику Xiaomi входят бренды Redmi, Poco и Black Share. В статистику Oppo включили Realme и OnePlus.

Oppo увеличила объём производства на 80% по сравнению с результатом годичной давности, Xiaomi на 70%. Однако, по сравнению с первым кварталом нынешнего года результаты упали.

Китайские производители продолжают поглощать долю Huawei, к тому же рынок смартфонов в Китае восстанавливается. Эти два производителя представляют главную угрозу для Samsung.

Что касается iPhone, объём производства продолжает уменьшаться. Причиной может быть ожидание появления новых аппаратов iPhone 13, анонса которых ждут в сентябре.

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Во втором квартале выпустили 42 млн экземпляров iPhone, что на 22% меньше по сравнению с первым кварталом. Apple занимает четвёртое место по объёму производства, в этом квартале она может вернуться на второе место. Если только этому не помешают ограничения в странах вроде Малайзии.

Замыкает пятёрку выпустившая 34 млн смартфонов Vivo со своим суббрендом iQoo. В третьем квартале ей прогнозируют спад, хотя она также пользуется проблемами Huawei.



