Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Объёмы производства смартфонов Samsung и iPhone во втором квартале заметно снизились

Дефицит комплектующих внёс свой негативный вклад
[ ] для раздела Блоги
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Мировое производство смартфонов пострадало от глобального дефицита полупроводниковых продуктов и роста случаев заболевания коронавирусом в разных странах, в первую очередь в Азии. Об этом сообщается в очередном отчёте фирмы TrendForce.

реклама

Во втором квартале нынешнего года было произведено 307 млн экземпляров смартфонов. Это на 11% ниже по сравнению с первым кварталом, но на 10% выше по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Однако, тогда был самый разгар пандемии и ограничений, поэтому сравнивать с тем периодом было бы неправильно.

Больше всех смартфонов выпустила компания Samsung, а именно 58,5 млн. Это на 23,5% ниже результата первого квартала. Компания серьёзно пострадала от роста числа заболевших в последние месяцы в Индии и Вьетнаме. Из-за этого объём производства пришлось сократить, а кое-какие предприятия вообще остановились.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Samsung наверняка сохранит лидирующую позицию по итогам года, но конкуренты наступают на пятки. В ближайшие кварталы Samsung будет трудно удержать свои уменьшающуюся долю рынка.

реклама

Компании Oppo и Xiaomi выпустили по 49,5 млн смартфонов каждая. В статистику Xiaomi входят бренды Redmi, Poco и Black Share. В статистику Oppo включили Realme и OnePlus.

Oppo увеличила объём производства на 80% по сравнению с результатом годичной давности, Xiaomi на 70%. Однако, по сравнению с первым кварталом нынешнего года результаты упали.

Китайские производители продолжают поглощать долю Huawei, к тому же рынок смартфонов в Китае восстанавливается. Эти два производителя представляют главную угрозу для Samsung.

Что касается iPhone, объём производства продолжает уменьшаться. Причиной может быть ожидание появления новых аппаратов iPhone 13, анонса которых ждут в сентябре.

реклама

Во втором квартале выпустили 42 млн экземпляров iPhone, что на 22% меньше по сравнению с первым кварталом. Apple занимает четвёртое место по объёму производства, в этом квартале она может вернуться на второе место. Если только этому не помешают ограничения в странах вроде Малайзии.

Замыкает пятёрку выпустившая 34 млн смартфонов Vivo со своим суббрендом iQoo. В третьем квартале ей прогнозируют спад, хотя она также пользуется проблемами Huawei.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
23
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
19
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
20
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
19
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
36

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 36
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
2 сентября 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин хочет прекратить майнинг Dogecoin и перевести его на протокол Ethereum 2.0
29
CD Projekt RED понизила графику в Cyberpunk 2077, чтобы выпустить меньше патчей и обновлений
13
Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
25
Крупная партия видеокарт серии Radeon RX 6000 оказалась в руках майнеров
77
Хакеры научились взламывать видеокарты AMD и NVIDIA используя новое вредоносное ПО
18
В сентябре цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 повысятся на фоне ощутимого снижения поставок
64
Владельцы несовместимых с Windows 11 систем получили уведомления — Ryzen 1000 остался не у дел
14
Эфир подбирается к $3800, аналитики ожидают роста до $10 000, а видеокарты исчезают из магазинов РФ
71
Microsoft представила операционную систему Windows Server 2022
8
CPU Intel Alder Lake могут получить низкие продажи из-за высоких цен на ОЗУ DDR5: на 30% выше DDR4
37
7 смартфонов Xiaomi получили прошивку LineageOS 18.1
3
Пользователь получил приз в NFT-токенах и продал его за 100 000 долларов
5
Опубликован официальный список смартфонов Samsung, которые скоро получат Android 12 на One UI 4.0
1
Телевизоры Redmi Max 86 и Redmi Max 98 стали на 300 долларов дешевле в Китае
2
Множество желающих установить Windows 11 столкнулись с отказом от Программы предварительной оценки
10
Статистика Steam показывает большое падение процессоров AMD и рост Windows 7
115
Новый патч для Cyberpunk 2077 сделал её недоступной на старых процессорах – подробности и решение
11
Майнерская NVIDIA CMP 170HX с HBM2 памятью и чипом A100 выдает 165 мегахешей в Ethash
25
Опубликован список самых мощных флагманских смартфонов в AnTuTu
5
Из Apex Legends уберут механику тап-стрейфинга — она сложна для реализации на консольных контроллерах
10

Популярные статьи

10 признаков того, что вам пора переустановить Windows 10
47
Домашний Wi-Fi роутер вполне способен стать врагом вашего здоровья
137
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
25
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
23
10 неплохих стратегий последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
4
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
10:12
норм, для фикса кнопки меню надо красноглазить. зы. винда, винда никогда не меняется.
Финальная стабильная сборка Windows 11 оказалось нерабочей – зависания, исчезающие настройки и баги
ахахах
10:10
мне ддр4 хватает 16гб .Это норм для любых игр
Память DDR5 подорожает по сравнению с DDR4 на треть
OgoGoLog
10:10
Про поколение ЕГЭ пишет поколение, которое его придумало и внедрило. Иронично.
Домашний Wi-Fi роутер вполне способен стать врагом вашего здоровья
Cerberus Первый
10:09
Так я про это и пишу. Облака наше всё
В сентябре цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 повысятся на фоне ощутимого снижения поставок
MriS
10:09
На досках на B чипсете нет. Память можно разогнать и лимиты мощности процессору поднять.
Настольные процессоры Intel 12-го поколения появились в ассортименте американского магазина
Keltis
10:08
Думаю к коменту как AM5 выйдет уже снизится немного стоимость и число предложенных моделей вырастет.
Память DDR5 подорожает по сравнению с DDR4 на треть
Lamerusha Lat
10:08
К-проц разогнать можно.
Настольные процессоры Intel 12-го поколения появились в ассортименте американского магазина
redneck_prm
10:07
Не, это я к тому, что даже в формате mini-ITX T серия уже довольно бессмысленна. Ибо стандартные 65 ватт выплюнуть уже нету никаких проблем.
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
Зеновий Радеонович
10:07
карта не будет 15лет актуальной, а приставка 5 лет будет. как минимум. Ну и кроме карты там еще в остальное надо вкинуть.
В сентябре цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 повысятся на фоне ощутимого снижения поставок
peppery
10:07
Это Интел как-то конкурирует с Зен3. Не подменяй понятия. Только конченным фанатом это непонятно. Будет 12-я серия ощутимо быстрее Зен3 - с удовольствием перейду. Вырвется вперед Зен4? Пойду обратно. ...
Настольные процессоры Intel 12-го поколения появились в ассортименте американского магазина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем