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В планшетах iPad Pro Apple перешла на разъём USB-C. Осталось дождаться, когда же это произойдёт на iPhone. Это случится не в нынешнем году и обладатели смартфонов Apple пока по-прежнему будут пользоваться интерфейсом Lightning. Тем временем, специалист по безопасности разработал кабель Lightning, способный красть пользовательские данные и пароли для хакеров. Кабель получил название OMG Cable.

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Этот кабель почти ничем не отличается от обычного. Не считая того, что он умеет фиксировать нажатия на клавиши на устройствах MacBook, iPad, iPhone и отправлять собранные данные злоумышленнику. Кабель создаёт точку доступа Wi-Fi для фиксирования и отправки нажатий клавиш.

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Также умный кабель поддерживает функцию геозоны, позволяя собирать данные выборочно. Ещё кабель умеет менять раскладку клавиатуры и собирать идентификационные данные USB-устройств. Всё это делает крохотный чип в кабеле. На его размер он никак не влияет.

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Кабель был разработан как инструмент тестирования на предмет проникновения в устройства и системы. Этот кабель поступил в промышленное производство и будет продан поставщику средств кибербезопасности HaK5. Остаётся надеяться, что кабели не попадут в руки реальных злоумышленников.



