Vivo представила собственный мобильный чип Imaging Chip V1
Apple выпускает процессоры для iPhone и MacBook, у Samsung есть Exynos, Google недавно представила Tensor. Не последняя на рынке производителей смартфонов китайской компания Vivo отставать от них не собирается и готовится начать выпуск собственных мобильных чипов.
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Анонс состоялся на проведённой в Китае пресс-конференции. Imaging Chip V1 представляет собой настраиваемые интегральные микросхемы для обработки изображений и видео.
Разработка чипа велась на протяжении двух лет силами более чем 300 сотрудников компании. Он должен повысить качество визуальных эффектов на смартфонах Vivo. Также здесь может применяться оптимизация при съёмке фотографий и видео. Чип войдёт в состав грядущей линейки смартфонов Vivo X70. Её анонс запланирован на 9 сентября.
В будущем компания собирается сосредоточить усилия на обработке изображений, операционной системе, промышленном дизайне и производительности продуктов. Vivo планирует выпускать собственные чипы, когда существующие предложения не будут удовлетворять её запросам. Это означает, что конкурентов для Snapdragon или Exynos ждать в ближайшее время не приходится. Возможно, получив опыт в производстве более простых чипов, компания со временем дойдёт и до такого высокого уровня.
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