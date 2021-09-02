Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Начался новый месяц, что означает появление очередной статистики аппаратного и программного обеспечения в сервисе Steam. Август оказался неудачным для компании AMD, доля процессоров которой снизилась на 1,88% до 27,31%. Это самый низкий показатель в этом году. По-прежнему не могут попасть в статистику видеокарты линейки Radeon RX 6000, что означает их малое количество. Зато Nvidia демонстрирует успешное продвижение карт на архитектуре Ampere, а RTX 2060 стремится захватить лидерство.

реклама

Процессоры AMD набирают пользователей на протяжении всего года, в мае их доля превысила 30%. Однако, сейчас это значение составляет 27,31%. Это показывает, что в последние месяцы проблем с поставками у AMD больше, чем у Intel. Это же отображает статистика продаж магазина Amazon, где AMD доминировала, а теперь в первую десятку входят четыре процессора Intel.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Среди видеокарт удался месяц у RTX 2060. Она показала наибольший прирост пользователей в 1,35% и добралась до второго места. Ещё в феврале стало известно, что производство этих видеокарт возобновлено, чтобы противостоять дефициту. Результаты видны теперь.

реклама

Показатели последней серии видеокарт Ampere тоже неплохие. Потеряла в августе только флагманская модель RTX 3090, да и то на 0,01%. Наибольший прирост был у RTX 3060, он составил 0,42%. Однако, эти карты наряду с AMD RDNA 2 продолжают дорожать и находиться в дефиците.

С января 2018 года лидирует GTX 1060 и сейчас её доля выросла на 1,29%. Ни одна карта серии Radeon RX 6000 не добралась до отметки в 0,05% и не попала в статистику. Известно, что доля Radeon RX 6700 XT составляет 0,12%. Radeon RX 6800 XT получила 0,1%, Radeon RX 6900 XT 0,08%, а Radeon RX 6800 0,04%. Для сравнения, попавшая в статистику только месяцем ранее RTX 3070 Ti уже имеет результат 0,23%.

реклама

Как ни странно, продолжают расти показатели 64-разрядной Windows 7, доля которой увеличилась до 8,68%. Среди устройств виртуальной реальности лидирует Oculus Quest 2, хотя оно и потеряло немного из-за приостановки продаж.



