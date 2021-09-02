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Благодаря успеху линейки смартфонов iPhone 12 доля компании Apple на рынке процессоров для мобильных устройств за последние годы увеличилась. Статистика показывает, что американский производитель обошёл своего главного конкурента Samsung, но заметно отстаёт от двух лидеров.

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Данные от фирмы Counterpoint Research за второй квартал показывают, что доля рынка процессоров Apple составляет 15%. Доля Samsung за этот период равна 7%. Год назад доля Apple была 13%, но в предыдущем квартале она составляла 17%.

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Несмотря на отличные продажи смартфонов на чипе A14 Bionic, лидировать продолжают Qualcomm и MediaTek. Первая опережает Apple с двукратным преимуществом, поскольку почти все производители Android-смартфонов пользуются её процессорами.

Возможно, покупатели ждут появления аппарат iPhone 13 и потому доля Apple за квартал немного снизилась. В этих аппаратах будут применяться новые процессоры A15 Bionic, которых у TSMC было заказано 100 млн. Это на 20% больше, чем было произведено чипов для iPhone 12.

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В следующем году может появиться очередная модель iPhone SE по более низкой цене, что поспособствует увеличению доли рынка процессоров. В любом случае, догнать Qualcomm или MediaTek не получится из-за большого количества заказчиков у них.



