Galaxy S21 FE на Exynos появился в Geekbench
Не исключено, что в сентябре компания Samsung анонсирует смартфон Galaxy S21 FE. Наверняка производитель рассчитывает, что он окажется не менее востребованным, чем прошлогодний Galaxy S20 FE. Если желающие ещё не купили обычный Galaxy S21, то фанатская версия может быть лучшим выбором для них.
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До сих пор предполагалось, что аппарат выйдет на процессоре Snapdragon 888. Однако, как это обычно бывает у Samsung, одной разновидностью она не ограничится. Для продаж в некоторых странах будет применяться собственный процессор Samsung Exynos. В том числе этот чип обычно используется в российских вариантах аппарата.
Информация об этой версии смартфона появилась в базе данных бенчмарка Geekbench. Он представлен там с номером модели SM-G990E. Устройство работает на Exynos 2100, объём оперативной памяти составляет 8 ГБ. В одноядерном тестировании результат составил 1084 балла, в многоядерном 3316 баллов.
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Хотя это флагманский смартфон, кое-чем в нём пожертвовали. О чём именно идёт речь, может стать известно 8 сентября, хотя эта дата не подтверждена официально.
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