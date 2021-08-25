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Недавно сообщалось, что количество предварительных заказов на гибкие смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 в Южной Корее ставит новые рекорды. Среди покупателей такого дорогостоящего устройства наверняка будет немало энтузиастов Android, которые захотят разблокировать загрузчик и внести в систему изменения. Нужно дважды подумать, прежде чем поступать так, поскольку в таком случае невозможно будет получит доступ к камерам.

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Сильной стороной Android являются обширные возможности по настройке системы. Правда, нужно понимать, что делаешь, иначе аппарат может утратить работоспособность. В данном случае ещё можно потерять возможность фотографировать и снимать видео.

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Samsung не особо поощряет людей со склонностью к выполнению рута и внесению модификаций в устройства. Правда, до сих пор максимальная опасность этого заключалась в потере защиты приложение безопасности Knox. Ещё терялся доступа к безопасной папке и платёжной системе Samsung Pay, но многие могли обойтись без них.

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Теперь на форуме XDA появилась информация, что при попытке разблокировать загрузчик появляется сообщение о том, что все пять камер устройства будут отключены. Вместе с этим будет отключено лицевое распознавание и не будут работать сторонние приложения камеры.

Никаких способов обойти эту неприятность найдено пока не было, но если загрузчик заблокировать обратно, камеры возвращаются. Как видим, Samsung в данном случае берёт пример с Apple, системы которой весьма ограничены в плане внесения в них изменений.



