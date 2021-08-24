Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 по продажам опережают Galaxy S21 и Galaxy Note 20
Гибкие устройства производители рассматривают как следующий этап развития сотовых телефонов. Начало было не самым успешным, в том числе для компании Samsung. Набравшись опыта и наслушавшись критики, южнокорейский производитель смог сделать более привлекательные модели.
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В августе Samsung представила третье поколение гибких смартфонов Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G, которые оказались дешевле своих предшественников. Вместе с уменьшением цены и увеличением качества увеличилось число желающих купить их.
Статистика предварительных заказов в Южной Кореи показывает, что новые модели Samsung самые популярные не только среди гибких смартфонов, но и одни из наиболее востребованных среди всех смартфонов в целом. Издание Korea Herald пишет, что было сделано уже более 450000 заказов Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 за одну неделю. Пока речь идёт только об устройствах с контрактом от операторов связи. До конца срока предварительных заказов это значение может вырастить до 600-800 тысяч. Для сравнения, гибкие аппараты Samsung первого поколения за несколько месяцев купили всего 400000 раз.
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В результате предварительных заказов был сделано в два раза больше, чем на смартфоны серии Galaxy S21, и на 50% больше, чем на прошлогодние Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra.
Возможно, решение отказаться от линейки Galaxy Note поспособствовало росту спроса на гибкие модели. Спрос обеспечивает в основном молодёжь. Люди возрастом 20-30 лет сделали 57% заказов Galaxy Z Flip3 и 49% у Galaxy Z Fold3.
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