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Оптимисты ждут прекращения дефицита полупроводниковых продуктов в ближайший месяцы. Однако, данные розничной торговли и операторов мобильной связи пока безрадостные. Не считая Apple, ресурсы которой позволяют ей зачастую получать право первой покупки комплектующих. Другие крупные компании даже уровня Samsung не могут похвастаться такой неуязвимостью.

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Заболеваемость коронавирусом во многих странах мира растёт, в том числе во Вьетнаме и Малайзии. Именно в этих азиатских странах располагаются многие ключевые высокотехнологические производства. Правительствам приходится искать компромисс между защитой населения и поддержанием экономики в жизнеспособном состоянии.

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В этом году Apple утверждала, что не сможет произвести достаточного для удовлетворения спроса количества iPad и MacBook. В них применяются процессоры Apple M1, а добывать для них драйверы дисплея и контроллеры NAND становится всё труднее. Однако, у конкурентов дела ещё хуже.

Исследование от Wave7 показывает, что дефицит полупроводниковых продуктов начинает сказываться на производителях бюджетных Android-устройств. Больше других пострадали OnePlus и Samsung. У Apple пока нет дефицита поставок для iPhone 12.

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Проблемы могли начаться ещё в марте, когда Qualcomm объявила о дефиците компонентов для выпуска чипов Snapdragon среднего и нижнего уровней. Глава Xiaomi говорил о дефиците флагманских чипов и возможном росте цен в связи с этим.

Опрос представителей крупных операторов мобильной связи показал, что в США меньше всех затруднений испытывает оператор AT&T из-за большого числа обладателей iPhone. Хуже всех дела обстоят T-Mobile, а недавняя утечка пользовательских данных только усугубила дела компании. Оператор Verizon испытывает нехватку смартфонов Samsung Galaxy A.

В ближайшее время начнутся продажи линейки iPhone 13, а у Samsung наблюдается большой спрос на новые гибкие смартфоны.

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