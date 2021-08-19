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Windows 11 затруднит переход с браузера Edge на альтернативные

Microsoft опять может столкнуться с обвинениями в монополизме
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В этом году генеральный директор компании Microsoft Сатья Наделла в интервью сказал, что система Windows 11 разработана с целью предложить максимальный выбор. Как часто бывает, дела разошлись со словами. Такой вывод можно сделать из последней сборки системы Windows 11. Разработчики поменяли метод смены приложений по умолчанию, что привело к критике со стороны создателей альтернативных браузеров.

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С момента релиза первой версии своего браузера Edge Microsoft всячески старается навязать его пользователям Windows 10. Он использовался как браузер по умолчанию после крупных обновлений системы, показывались подсказки по переходу на него в качестве единственного рекомендуемого. Была даже полноэкранная реклама браузера после установки системы на компьютер.

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Когда анонсировали Windows 11, радость большинства заинтересованных длилась недолго. Для установки системы нужен модуль защиты TPM, к тому же релиза предстоит ещё довольно долго ждать. Также нужен современный процессор.

Кроме того, придётся постараться, чтобы пользоваться не Edge, а каким-то другим браузером. В Windows 10 смена осуществляется в разделе Параметры -> Приложения -> Приложения по умолчанию. В большинстве случае браузер при установке предлагает сделать его приложением по умолчанию.

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Именно последним методом лучше всего воспользоваться в Windows 11. После установки браузера и первого перехода по ссылке даётся возможность выбрать браузер по умолчанию. Если не сделать это, Edge будет использоваться не только при переходе по ссылкам, но и при запуске файлов форматов .pdf, .svg и некоторых других. Microsoft говорит, что сделала так на основе отзывов пользователей, во что с трудом верится. Пользователям других браузеров остаётся надеяться, что в окончательном варианте Windows 11 сменить браузер будет проще.


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