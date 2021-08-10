Samsung представила новый процессор Exynos для часов Galaxy Watch 4
Samsung анонсировала процессор Exynos W920 для умных часов Galaxy Watch 4 за сутки до анонса самих часов. Чип производится на техпроцессе 5 нм и состоит из двух ядер ARM Cortex-A55 и графического процессора ARM Mali-G68.
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Производитель утверждает, что чип на 20% быстрее по сравнению с предыдущим Exynos 9110 для центрального процессора и в 10 раз быстрее по графической производительности. Теперь поддерживается экран с разрешением до 960 x 540 пикселей.
Samsung утверждает, что этот процессор самый компактный среди всех ранее выпускавшихся для носимых устройств. Упаковка называется Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP) и в её состав также входят микросхема управления электропитанием, оперативная память LPDDR4 и хранилище eMMC. Все они тесно интегрированы друг с другом для эффективного применения ограниченного пространства. Это позволяет экономить место в корпусах часов для установки более крупных батарей.
Для работы с постоянно включенным экраном имеется отдельное ядро Cortex-M55 с пониженным энергопотреблением. Ещё есть глобальная навигационная спутниковая система на основе чипа L1. Он занимается отслеживанием скорости, пройденного расстояния и высоты. К числу прочих компонентов относятся модем 4G LTE, Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0. Чип будет поддерживать новую версию системы WearOS.
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Анонс часов состоится в среду на мероприятии Samsung.
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