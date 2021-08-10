Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Samsung анонсировала процессор Exynos W920 для умных часов Galaxy Watch 4 за сутки до анонса самих часов. Чип производится на техпроцессе 5 нм и состоит из двух ядер ARM Cortex-A55 и графического процессора ARM Mali-G68.

реклама

Производитель утверждает, что чип на 20% быстрее по сравнению с предыдущим Exynos 9110 для центрального процессора и в 10 раз быстрее по графической производительности. Теперь поддерживается экран с разрешением до 960 x 540 пикселей.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Samsung утверждает, что этот процессор самый компактный среди всех ранее выпускавшихся для носимых устройств. Упаковка называется Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP) и в её состав также входят микросхема управления электропитанием, оперативная память LPDDR4 и хранилище eMMC. Все они тесно интегрированы друг с другом для эффективного применения ограниченного пространства. Это позволяет экономить место в корпусах часов для установки более крупных батарей.

Для работы с постоянно включенным экраном имеется отдельное ядро Cortex-M55 с пониженным энергопотреблением. Ещё есть глобальная навигационная спутниковая система на основе чипа L1. Он занимается отслеживанием скорости, пройденного расстояния и высоты. К числу прочих компонентов относятся модем 4G LTE, Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0. Чип будет поддерживать новую версию системы WearOS.

реклама

Анонс часов состоится в среду на мероприятии Samsung.



