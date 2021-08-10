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Ключи безопасности нельзя назвать неуязвимыми, но всё же Google Titan 2FA представляет собой простую в применении защиту для домашних пользователей. С помощью этих ключей можно защитить свои учётные записи физическим устройством. До сих пор продавались несколько вариантов ключей, в том числе под порты USB-A и USB-C, а также с беспроводной связью Bluetooth и NFC. Они поступили в продажу несколько лет назад и пришло время выпускать обновления.

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Во вторник Google начнёт продажи двух новых моделей с поддержкой стандарта NFC. Предлагаются версии с разъёмом USB-A и USB-C, а Bluetooth остаётся в прошлом. В Google считают, что NFC достаточно распространён, чтобы обойтись без стандарта Bluetooth.

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Google рекомендует приобретать ключ под разъём, который есть у вашего наиболее востребованного устройства. Если выбрать вариант с USB-A, в комплекте будет переходник на USB-C. Этот ключ стоит $30, а версия с USB-C обойдётся в $35.

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Похоже, что аппаратные компоненты ключей остались прежними. Это может означать наличие найденной в этом году уязвимости, которая допускает клонирование ключа. Впрочем, обычным пользователям можно не волноваться, если они не потеряют ключ и не отдадут посторонним логины и пароли.



