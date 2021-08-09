Приложение TikTok опередило Facebook по количеству скачиваний
Анализ от фирмы Nikkei показывает, что приложение TikTok вышло на первое место по количеству загрузок среди программ социальных сетей. Оно смогло опередить таких тяжеловесов, как Facebook, Instagram, WhatsApp.
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До 2021 года неизменным лидером было приложение Facebook. Однако, TikTok показал невиданные прежде темпы роста и захватил все социальные сети и внимание подрастающего поколения. Данная программа создала новую тенденцию видеоприложений, которую стали копировать и другие социальные сети.
На YouTube сейчас наиболее популярными являются видеоролики продолжительностью 10 минут. Это меньше, чем традиционные телепередачи или другие типы видео. Считается, что у современных людей внимания надолго не хватает. Этим и пользуется TikTok, где продолжительность видео составляет 9-15 секунд. В июле максимальная продолжительность была повышена до 3 минут.
Поначалу видеоролики в этом сервисе были очень короткими, в стиле популярного в 2014 году Vine. Этот сервис затем канул в лету, но трудно сейчас представить, что TikTok в ближайшее время отправится вслед за ним. Здесь теперь среди прочего предлагаются образовательные ролики, различные лайфхаки, уроки кулинарного мастерства и т.д.
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Возможности этого приложения расширяются и многие компании пользуются ими для рекламы своих услуг и продуктов. Глядя на это, конкуренты предлагают свои сервисы вроде Instagram Reels или YouTube Shorts. Это вспомогательные платформы с короткими видеороликами, дополняющие основные сервисы YouTube и Instagram.
В прошлом году прежний президент США запретил TikTok в стране как угрозу национальной безопасности. В этом году новый президент отменил запрет наряду с запретом на другое китайское приложение WeChat.
Статистика от NikkeiAsia показала, что популярность TikTok значительно увеличилась во время пандемии. С одной стороны, выросло число зрителей благодаря большему свободному времени. С другой, из-за карантина отменили многочисленные мероприятия и создателям контента пришлось действовать в интернете.
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TikTok не обещает никакой особой безопасности и некоторые считают, что пользовательские данные здесь хранятся не слишком надёжно. Как видим, на популярность приложения это не влияет.
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