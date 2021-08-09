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Приложение TikTok опередило Facebook по количеству скачиваний

Популярная среди молодёжи программа вышла на первое место
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Анализ от фирмы Nikkei показывает, что приложение TikTok вышло на первое место по количеству загрузок среди программ социальных сетей. Оно смогло опередить таких тяжеловесов, как Facebook, Instagram, WhatsApp.

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До 2021 года неизменным лидером было приложение Facebook. Однако, TikTok показал невиданные прежде темпы роста и захватил все социальные сети и внимание подрастающего поколения. Данная программа создала новую тенденцию видеоприложений, которую стали копировать и другие социальные сети.

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На YouTube сейчас наиболее популярными являются видеоролики продолжительностью 10 минут. Это меньше, чем традиционные телепередачи или другие типы видео. Считается, что у современных людей внимания надолго не хватает. Этим и пользуется TikTok, где продолжительность видео составляет 9-15 секунд. В июле максимальная продолжительность была повышена до 3 минут.

Поначалу видеоролики в этом сервисе были очень короткими, в стиле популярного в 2014 году Vine. Этот сервис затем канул в лету, но трудно сейчас представить, что TikTok в ближайшее время отправится вслед за ним. Здесь теперь среди прочего предлагаются образовательные ролики, различные лайфхаки, уроки кулинарного мастерства и т.д.

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Возможности этого приложения расширяются и многие компании пользуются ими для рекламы своих услуг и продуктов. Глядя на это, конкуренты предлагают свои сервисы вроде Instagram Reels или YouTube Shorts. Это вспомогательные платформы с короткими видеороликами, дополняющие основные сервисы YouTube и Instagram.

В прошлом году прежний президент США запретил TikTok в стране как угрозу национальной безопасности. В этом году новый президент отменил запрет наряду с запретом на другое китайское приложение WeChat.

Статистика от NikkeiAsia показала, что популярность TikTok значительно увеличилась во время пандемии. С одной стороны, выросло число зрителей благодаря большему свободному времени. С другой, из-за карантина отменили многочисленные мероприятия и создателям контента пришлось действовать в интернете.

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TikTok не обещает никакой особой безопасности и некоторые считают, что пользовательские данные здесь хранятся не слишком надёжно. Как видим, на популярность приложения это не влияет.


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