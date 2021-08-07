Телефонные мошенники за последние 12 месяцев выманили у американцев почти $30 млрд
Разработчики приложений, операторы мобильной связи и Федеральная Комиссия по связи США в последние годы совместными усилиями борются с автоматическими звонками и спамом. Судя по статистике приложения Truecaller, добро в этой битве проигрывает.
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В очередном отчёте о спаме и мошенничестве шведская компания пишет, что за последний год о потере денег из-за телефонного мошенничества заявили 59,49 млн американцев. Годом ранее этот показатель составлял 56 млн человек. Это рекордное значение за весь семилетний период наблюдений.
60% пострадавших стали жертвами роботизированных звонков. Средний убыток от их действий составляет $502 против $351 годом ранее, что означает разницу на 43%. Всего мошенники смогли заполучить $29,8 млрд.
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Пандемия поспособствовала этому. За последний год 59% американцев получали звонки и текстовый спам по теме Covid-19. Truecaller ждёт роста подобной активности.
Оказывается, что молодые люди становятся жертвами мошенников чаще, чем пожилые. Среди всех возрастных групп мужчин обманывают чаще, чем женщин.
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