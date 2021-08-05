Google в августе закрыла ряд критических уязвимостей Android
В понедельник Google представила очередной набор обновлений безопасности для платформы Android. Закрыты 33 уязвимости, которые подвергали пользователей риску атак со стороны злоумышленников.
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Наибольшую опасность представляет собой уязвимость Media Framework. Её применение позволяет локальному вредоносному приложению получать контроль над изолированными данными, обходя защиту системы. Устройствами в таком случае можно продолжать пользоваться, но их защита снижается.
Ещё были закрыты три значительных уязвимости вертикального повышения привилегий в Framework, две проблемы с повышением привилегий и три раскрывающих информацию системы. Закрыты затрагивающие аппаратные компоненты и связанные с программным обеспечением уязвимости.
Патч безопасности 2021-08-05 закрывает 24 уязвимости, в том числе затрагивающее компоненты Qualcomm с закрытым исходным кодом, Widevine DRM, компоненты MediaTek и компоненты ядра.
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Одна из наиболее серьёзных из закрытых уязвимостей позволяет получить полный контроль над аккаунтом администратора и выполнять любое вредоносные действия.
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