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В понедельник Google представила очередной набор обновлений безопасности для платформы Android. Закрыты 33 уязвимости, которые подвергали пользователей риску атак со стороны злоумышленников.

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Наибольшую опасность представляет собой уязвимость Media Framework. Её применение позволяет локальному вредоносному приложению получать контроль над изолированными данными, обходя защиту системы. Устройствами в таком случае можно продолжать пользоваться, но их защита снижается.

Ещё были закрыты три значительных уязвимости вертикального повышения привилегий в Framework, две проблемы с повышением привилегий и три раскрывающих информацию системы. Закрыты затрагивающие аппаратные компоненты и связанные с программным обеспечением уязвимости.

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Патч безопасности 2021-08-05 закрывает 24 уязвимости, в том числе затрагивающее компоненты Qualcomm с закрытым исходным кодом, Widevine DRM, компоненты MediaTek и компоненты ядра.

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Одна из наиболее серьёзных из закрытых уязвимостей позволяет получить полный контроль над аккаунтом администратора и выполнять любое вредоносные действия.



