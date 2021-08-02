Google рассказала о камерах Pixel 6 и Pixel 6 Pro: количество, зум, больше света
Недавно сообщалось, что в новых смартфонах Google будет применяться кастомный чип Tensor. Также разработчик поделился информацией относительно камер, которые в аппаратах Pixel всегда одни из лучших.
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Стандартная модель Pixel 6 будет обладать тремя задними камерами. Столько же будет у версии Pro, но там будет камера телефото с 4-кратным зумом. Про разрешение камер ничего сказано не было, хотя производитель обещать повысить объём улавливаемого света на 150%.
Новшеством этих двух смартфонов может стать режим подвеса. Он может обеспечить дополнительную оптимизацию при помощи программного обеспечения вместо аппаратных компонентов. Подобный режим должен уменьшить дрожание камеры, остальные его возможности пока не ясны.
Остаётся наблюдать за тем, как Google в очередной раз проявят себя в плане программного обеспечения своих камер, которое делает их одними из лучших среди мобильных устройств.
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