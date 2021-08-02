Вклад в высокие цены видеокарт может вносить дорогая память GDDR6
Недавно компания AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 XT главным образом для разрешения 1080p. Есть информация, что AMD хотела установить рекомендованную розничную стоимость в $349. Этот же источник данных точно называл такие сведения, как производительность и тактовая частота. А вот с ценой он ошибся и она составила $379. Многие считают это слишком дорогим предложением для карты с такими возможностями.
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Впрочем, дефицит полупроводниковых продуктов продолжает влиять на цены. Этот дефицит относится не только к графическим процессорам, но и к чипам памяти.
Высокую стоимость RX 6600 XT можно объяснить нынешними ценами на память GDDR6 SGRAM. На большинстве современных карт AMD Radeon и Nvidia GeForce она применяется в качестве буфера памяти. Данные интернет-магазина Digi-Key показывают, что чипы GDDR6 производства Micron в настоящее время стоят $13-$16 за гигабайт.
Такую причину AMD назвала в качестве оправдания высокой стоимости RX 6600 XT. Компания утверждает, что стоимость памяти выросла вдвое, что вполне может оказаться правдой.
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Производители масштаба AMD получают скидки при оптовых закупках. Даже если 1 ГБ для них будет стоить $6,5, память объёмом 8 ГБ обойдётся в $52. Дополнительные расходы связаны с установкой этой памяти на карту.
Возможно, AMD и Nvidia будут использовать память производителей вроде SK Hynix или Samsung, но вряд ли это обойдётся намного дешевле.
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