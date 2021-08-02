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Вклад в высокие цены видеокарт может вносить дорогая память GDDR6

На значительное падение стоимости рассчитывать не приходится
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Недавно компания AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 XT главным образом для разрешения 1080p. Есть информация, что AMD хотела установить рекомендованную розничную стоимость в $349. Этот же источник данных точно называл такие сведения, как производительность и тактовая частота. А вот с ценой он ошибся и она составила $379. Многие считают это слишком дорогим предложением для карты с такими возможностями.

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Впрочем, дефицит полупроводниковых продуктов продолжает влиять на цены. Этот дефицит относится не только к графическим процессорам, но и к чипам памяти.

Высокую стоимость RX 6600 XT можно объяснить нынешними ценами на память GDDR6 SGRAM. На большинстве современных карт AMD Radeon и Nvidia GeForce она применяется в качестве буфера памяти. Данные интернет-магазина Digi-Key показывают, что чипы GDDR6 производства Micron в настоящее время стоят $13-$16 за гигабайт.

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Такую причину AMD назвала в качестве оправдания высокой стоимости RX 6600 XT. Компания утверждает, что стоимость памяти выросла вдвое, что вполне может оказаться правдой.

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Производители масштаба AMD получают скидки при оптовых закупках. Даже если 1 ГБ для них будет стоить $6,5, память объёмом 8 ГБ обойдётся в $52. Дополнительные расходы связаны с установкой этой памяти на карту.

Возможно, AMD и Nvidia будут использовать память производителей вроде SK Hynix или Samsung, но вряд ли это обойдётся намного дешевле.


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