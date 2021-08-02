Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В прошлом году Intel анонсировала стандарт Thunderbolt 4. Сейчас его можно встретить главным образом в ноутбуках на процессорах 11-го поколения Tiger Lake. По сравнению с Thunderbolt 3 скорость передачи данных осталась на прежнем уровне 40 Гбит/с. В новом стандарте скорость может вырасти вдвое, если верить попавшему в интернет слайду из внутренней презентации Intel.

реклама

На слайде показана технология Intel 80G PHY. В Twitter его разместил исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских вычислений Грегори М. Брайант, который посетил Intel Israel Lab. Слайд вскоре был удалён, но некоторые успели сохранить его.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Двукратное увеличение скорости происходит при использовании прежнего порта USB-C. Это означает совместимость с современными устройствами. На слайде сказано, что стандарт основан на новой технологии модуляции PAM-3. Этот трёхуровневая амплитудно-импульсная модуляция, которая может передавать три бита данных (-1, 0, +1) за два цикла/единичных интервалов, показывая эффективность в полтора бита за цикл. Это на 50% больше, чем при однократном цикле без возврата к нулю (NRZ) или PAM-2 (два бита: 0 и 1), которые используются в текущих версиях Thunderbolt. Это не полностью объясняет существующий прирост, другие технологии пока могут оставаться неизвестными.

Похоже, тестовые чипы нового 80G PHY в Thunderbolt 5 показывают многообещающие первоначальные результаты. Эти тестовые чипы могут быть созданы с использованием 6-нм техпроцесса FinFET (N6) TSMC, но это пока неточно.

реклама



