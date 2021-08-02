Появилась информация по Thunderbolt 5 со скоростью передачи данных 80 Гбит/с
В прошлом году Intel анонсировала стандарт Thunderbolt 4. Сейчас его можно встретить главным образом в ноутбуках на процессорах 11-го поколения Tiger Lake. По сравнению с Thunderbolt 3 скорость передачи данных осталась на прежнем уровне 40 Гбит/с. В новом стандарте скорость может вырасти вдвое, если верить попавшему в интернет слайду из внутренней презентации Intel.
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На слайде показана технология Intel 80G PHY. В Twitter его разместил исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских вычислений Грегори М. Брайант, который посетил Intel Israel Lab. Слайд вскоре был удалён, но некоторые успели сохранить его.
Двукратное увеличение скорости происходит при использовании прежнего порта USB-C. Это означает совместимость с современными устройствами. На слайде сказано, что стандарт основан на новой технологии модуляции PAM-3. Этот трёхуровневая амплитудно-импульсная модуляция, которая может передавать три бита данных (-1, 0, +1) за два цикла/единичных интервалов, показывая эффективность в полтора бита за цикл. Это на 50% больше, чем при однократном цикле без возврата к нулю (NRZ) или PAM-2 (два бита: 0 и 1), которые используются в текущих версиях Thunderbolt. Это не полностью объясняет существующий прирост, другие технологии пока могут оставаться неизвестными.
Похоже, тестовые чипы нового 80G PHY в Thunderbolt 5 показывают многообещающие первоначальные результаты. Эти тестовые чипы могут быть созданы с использованием 6-нм техпроцесса FinFET (N6) TSMC, но это пока неточно.
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