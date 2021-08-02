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В Китае начинаются продажи смарт-часов Oppo Watch 2, внешний вид которых весьма напоминает Apple Watch. При этом внутренние компоненты были усовершенствованы по сравнению с часами Oppo Watch первого поколения. В частности, применяется процессор Qualcomm Snapdragon 4100 и обещаны 16 дней работы без подзарядки при использовании режима пониженного энергопотребления.

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Часы снова работают на операционной системе Oppo ColorOS вместо Google WearOS. Часы первого поколения в своё время поступили в продажу за пределами Китая и работали на WearOS с доступом к магазину приложений Google Play Store. Повторится ли история на этот раз, пока неизвестно. Возможно, производитель ожидает появления совместной системы WearOS 3.0 от Google и Samsung. Вряд ли уже существующие часы будут обновлены до неё, поэтому надо ждать релиза данной системы, прежде чем выпускать новую модель.

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Часы продаются в версиях 42 мм и 46 мм. Применяется изогнутый дисплей OLED с частотой обновления изображения 60 Гц и плотностью пикселей 326 ppi. Поддерживается eSIM, ведётся отслеживание частоты пульса, сна и уровня кислорода в крови. Более компактный вариант обладает режимом только Bluetooth для тех, кому не нужна сотовая связь.

Автономность является одной из наиболее впечатляющих возможностей этих часов. Правда, для достижения максимального результата нужно включить режим пониженного энергопотребления. Без него продолжительность работы составляет 4 дня.

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В Китай уже принимают предварительные заказы, поставки начнутся 6 августа. Минимальная стоимость составляет 1300 юаней за модель 42 мм, с LTE 1500 юаней, 2000 юаней за модель 46 мм.



