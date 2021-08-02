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Геймеры и прочие покупателей видеокарт следующего поколения Nvidia GeForce RTX 40 могут рассчитывать на то, что графические процессоры Ada Lovelace принесут такой же прирост производительности, какой был при переходе от девятой серии на архитектуре Maxwell на десятую на архитектуре Pascal. Источником этих сведений является инсайдер Ulysses, который уже неоднократно предоставлял сведения относительно карт будущего поколение.

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Переход от Maxwell на Pascal принёс значительный прирост производительности. Чипы на техпроцессе 16 нм работали быстрее и экономнее расходовали энергию. Карты GeForce GTX 1080 Ti продолжают оставаться актуальными даже сейчас, особенно с учётом дефицита и огромных цен на новые модели.

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Такой же скачок может случиться и при выпуске следующего поколения видеокарт. Графические процессоры будет выпускать компания TSMC на техпроцессе 5 нм. Как недавно сообщалось, энергопотребление вырастет, но рост скорости должен компенсировать эту неприятность.

До появления GeForce RTX 40 ещё далеко. Предположительно, их выпустят не раньше последнего квартала 2020 года. Чтобы скрасить ожидание, производитель в будущем году может выпустить промежуточное обновление GeForce RTX 30 SUPER. Не исключено, что карты нового поколения будут представлены только в первом квартале 2023 года. Примерно к тому времени AMD может выпустить карты на RDNA 3.

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В картах Nvidia нового поколения ожидается тактовая частота 2,2-2,5 ГГц. Это тоже шаг вперёд по сравнению с 1,7-1,9 ГГц на архитектуре Ampere. Архитектура Pascal была первой, которая подняла частоты выше 2 ГГц, но в этом плане лидирует AMD с RDNA 2 на частотах выше 2,5 ГГц.

Флагман RTX 4090 на AD102 GPU будет обладать 18432 ядрами CUDA и производительностью до 80 TFLOPs в FP32 на частоте 2,2 ГГц. Это прирост более чем в 2 раза по сравнению с RTX 3090. Прежние слухи также говорили о приросте производительности в 2,5 раз.

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Всё это прекрасно, но если цены и дефицит сохранятся, на всё это великолепие можно будет смотреть только в видеороликах на YouTube и в обзорах на сайтах. GTX 1080 Ti ко всем своим достоинствам обладала лучшим соотношением цены и возможностей среди всех карт Ti. Её рекомендованная розничная стоимость в момент начала продаж в США составляла $699. С её появлением GTX 1080 стала стоить $499, а GTX 1070 подешевела до $349. Судя по сложившейся ситуации, на возврат к таким ценам рассчитывать не приходится.



