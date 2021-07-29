Nokia готовится представить недорогой планшет с экраном 10,36 дюйма за 185 фунтов
Несколько лет назад под брендом Nokia были выпущены несколько планшетов. Lumia 2520 на операционной системе Windows RT вышел в 2013 году, а на Android в 2015 появился Nokia N1. Особой славы они не снискали и никаких продолжений не последовало. HMD Global сосредоточилась на попытках возродить бренд Nokia на рынке смартфонов.
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Быть может, скоро будет предпринята новая попытка выйти на рынок планшетов. Он будет работать на Android, обладать экраном 10,36 дюйма и стоить около 185 фунтов в Великобритании.
Размер диагонали экрана не самый обычный, хотя информация может быть не совсем точной. Остаётся ждать информации о других характеристиках и цене в разных странах, а также в каких именно странах он будет продаваться. При такой цене он может конкурировать с планшетами вроде Fire HD 10 с объёмом оперативной памяти 3 ГБ и хранилищем 32 или 64 ГБ.
Планшет Nokia может получить версию с поддержкой 4G LTE, а также конфигурацией памяти 4/64 ГБ.
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