Представлен портативный компьютер Chuwi HeroBox Pro на Celeron N4500 стоимостью всего $200
Китайский производитель персональных компьютеров Chuwi анонсировал очередную модель портативного ПК на процессоре Intel Celeron N4500 Jasper Lake с портами HDMI 2.0, VGA и Gigabit Ethernet. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и обладает размерами 185 х 135 х 37,5 мм.
реклама
Chuwi HeroBox Pro в магазине AliExpress предлагается по цене минимум $200 за версию 8/256 ГБ памяти. Применяется припаянная к материнской плате оперативная память типа LPDDR4. Зато наличие твердотельного накопителя M.2 2280 допускает его замену. Также в корпусе есть место для жёсткого диска SATA объёмом до 2 Тб.
Используется двуядерный процессор с TDP 6 Вт. Intel обещает рост производительности процессоров на 35% по сравнению с предыдущим поколением Gemini Lake Refresh. Этот компьютер может поддерживать воспроизведение видео в формате 4K за счёт встроенной графики Intel UHD 11-го поколения.
реклама
Компьютер обладает двумя портами USB 3.0 Type-A, двумя USB 2.0 Type-A, USB-C, карт-ридером microSD с картами до 128 Гб и аудиоразъёмом 3,5 мм. Система поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2.
Корпус можно закрепить позади монитора и применять как цифровое информационное табло или обычный компьютер. Здесь используется активное охлаждение, так что бесшумной работы ждать не стоит.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила