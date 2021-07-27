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Китайский производитель персональных компьютеров Chuwi анонсировал очередную модель портативного ПК на процессоре Intel Celeron N4500 Jasper Lake с портами HDMI 2.0, VGA и Gigabit Ethernet. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и обладает размерами 185 х 135 х 37,5 мм.

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Chuwi HeroBox Pro в магазине AliExpress предлагается по цене минимум $200 за версию 8/256 ГБ памяти. Применяется припаянная к материнской плате оперативная память типа LPDDR4. Зато наличие твердотельного накопителя M.2 2280 допускает его замену. Также в корпусе есть место для жёсткого диска SATA объёмом до 2 Тб.

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Используется двуядерный процессор с TDP 6 Вт. Intel обещает рост производительности процессоров на 35% по сравнению с предыдущим поколением Gemini Lake Refresh. Этот компьютер может поддерживать воспроизведение видео в формате 4K за счёт встроенной графики Intel UHD 11-го поколения.

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Компьютер обладает двумя портами USB 3.0 Type-A, двумя USB 2.0 Type-A, USB-C, карт-ридером microSD с картами до 128 Гб и аудиоразъёмом 3,5 мм. Система поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2.

Корпус можно закрепить позади монитора и применять как цифровое информационное табло или обычный компьютер. Здесь используется активное охлаждение, так что бесшумной работы ждать не стоит.

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