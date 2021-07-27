Intel предупреждает о дефиците процессоров и обещает не поднимать цены
Представители руководства компании Intel заявляют, что в ближайшее время не смогут удовлетворить спрос производителей компьютеров на центральные процессоры. Дефицит полупроводниковых компонентов сказывается и на таких крупных компаниях, как Intel. При этом она обещает не увеличивать цены, по крайней мере для производителей компьютеров.
реклама
Это заявление было сделано во время оглашения финансовых результатов второго квартала года. Intel недостаёт материалов, в первую очередь субстратов для производства чипов.
В компании ожидают, что дефицит будет сохраняться на протяжении нескольких кварталов, но в нынешнем он окажется особенно острым. Дефицит затрагивает самые разные сферы, от производства смартфонов и видеокарт до автомобилей. Сейчас Intel как никогда зависит от сторонних поставщиков.
Даже если Intel сохранит отпускные цены для производителей компьютеров вроде Dell, Lenovo и HP, в розничных магазинах стоимость компьютеров и ноутбуков из-за дефицита может вырасти. Рынок видеокарт показывает, что именно так и происходит вне зависимости от рекомендованной производителем розничной стоимости.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила