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Представители руководства компании Intel заявляют, что в ближайшее время не смогут удовлетворить спрос производителей компьютеров на центральные процессоры. Дефицит полупроводниковых компонентов сказывается и на таких крупных компаниях, как Intel. При этом она обещает не увеличивать цены, по крайней мере для производителей компьютеров.

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Это заявление было сделано во время оглашения финансовых результатов второго квартала года. Intel недостаёт материалов, в первую очередь субстратов для производства чипов.

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В компании ожидают, что дефицит будет сохраняться на протяжении нескольких кварталов, но в нынешнем он окажется особенно острым. Дефицит затрагивает самые разные сферы, от производства смартфонов и видеокарт до автомобилей. Сейчас Intel как никогда зависит от сторонних поставщиков.

Даже если Intel сохранит отпускные цены для производителей компьютеров вроде Dell, Lenovo и HP, в розничных магазинах стоимость компьютеров и ноутбуков из-за дефицита может вырасти. Рынок видеокарт показывает, что именно так и происходит вне зависимости от рекомендованной производителем розничной стоимости.

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