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Как обычно, осенью от компании Apple ждут анонса и начала продаж смартфонов iPhone следующего поколения. Вместе с ними может быть представлено третье поколение наушников AirPods. Нужно помнить, что ситуация в мире по-прежнему нестабильная и в случае роста заболеваемости коронавирусом сроки могут измениться.

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DigiTimes со ссылкой на свои источники сообщает о вероятности появления AirPods 3 в ближайшие несколько месяцев. В первую очередь это может быть сентябрь.

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Впрочем, не исключено, что Apple подождёт и представит AirPods 3 позднее в нынешнем году, посвятив этому событию отдельное мероприятие или же используя анонс других продуктов, кроме iPhone. Можно обойтись вообще без анонсов и просто начать продажи в интернет-магазине Apple, но наверняка американская компания не упустит случая прорекламировать свой новый продукт.



