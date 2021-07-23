Новое поколение Golilla Glass DX и DX+ будет защищать объективы камер мобильных устройств
Стекло Gorilla Glass широко распространено на экранах современных смартфонов. Теперь производитель принялся за камеры смартфонов. Линейка устойчивых к повреждениям стёкол DX и DX+ будет закрывать объективы камер мобильных устройств, начиная с модели Samsung. Кроме повышения защиты обещано усовершенствовать оптические характеристики камер.
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Производитель утверждает, что стекло DX уменьшает количество отражаемого от объектива света. Даже при использовании антибликового покрытия до камер смартфонов добирается примерно 92% света. С новым стеклом это значение обещано увеличить до 98%. Это позволит решить проблемы вроде задвоения изображения. Подобные отражения могут быть вызваны ярким источником света днём или при слабом освещении.
Некоторые производители смартфонов уже пользуются услугами поставщиков специального оборудования для решения таких проблем. Sony и Vivo используют покрытие Zeiss для уменьшения бликов и увеличения пропускаемого света.
Corning имеет дополнительные преимущества в виде повышения долговечности. Кроме того, у этой компании давно налажены связи с производителями смартфонов. Стекло DX должно обеспечить защиту от царапин, а DX+ по стойкости может сравниться с сапфиром. В результате можно будет обойтись даже без чехла.
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Стекло Gorilla Glass применяется на 8 млрд устройств от более 45 крупных брендов, если верить данным Corning. Также её стекло можно найти в составе 30 млн носимых устройств. Apple в своё время вложила в эту кампанию $450 млн.
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