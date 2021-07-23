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Стекло Gorilla Glass широко распространено на экранах современных смартфонов. Теперь производитель принялся за камеры смартфонов. Линейка устойчивых к повреждениям стёкол DX и DX+ будет закрывать объективы камер мобильных устройств, начиная с модели Samsung. Кроме повышения защиты обещано усовершенствовать оптические характеристики камер.

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Производитель утверждает, что стекло DX уменьшает количество отражаемого от объектива света. Даже при использовании антибликового покрытия до камер смартфонов добирается примерно 92% света. С новым стеклом это значение обещано увеличить до 98%. Это позволит решить проблемы вроде задвоения изображения. Подобные отражения могут быть вызваны ярким источником света днём или при слабом освещении.

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Некоторые производители смартфонов уже пользуются услугами поставщиков специального оборудования для решения таких проблем. Sony и Vivo используют покрытие Zeiss для уменьшения бликов и увеличения пропускаемого света.

Corning имеет дополнительные преимущества в виде повышения долговечности. Кроме того, у этой компании давно налажены связи с производителями смартфонов. Стекло DX должно обеспечить защиту от царапин, а DX+ по стойкости может сравниться с сапфиром. В результате можно будет обойтись даже без чехла.

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Стекло Gorilla Glass применяется на 8 млрд устройств от более 45 крупных брендов, если верить данным Corning. Также её стекло можно найти в составе 30 млн носимых устройств. Apple в своё время вложила в эту кампанию $450 млн.



