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Недавно анонсированная портативная игровая консоль Nintendo Switch OLED на $50 дороже по сравнению со стандартной версией и появится в продаже 1 октября. Как оказалось, себестоимость производства увеличилась всего на $10, поэтому прибыльность от продаж этого устройства может вырасти.

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Информационное агентство Bloomberg описывает следующий перечень компонентов:

Экран Samsung OLED с диагональю 7 дюймов, стоимостью на $3-$5 выше прежнего

Дополнительный объём встроенной памяти 32 ГБ по цене $3,5

Новая док-станция с портом LAN и другие усовершенствования добавляют ещё несколько долларов

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Зачастую бывало так, что производители консолей продавали их по себестоимости или даже в убыток, чтобы привлечь покупателей и заработать на продаже игр и другого программного обеспечения. Nintendo Wii U продавалась с убытком, но Nintendo Switch приносила прибыль. В 2017 году производство этой консоли обходилось в $260, а продавалась она по $300.

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С тех пор расходы на производство Nintendo могли уменьшиться, хотя в последнее время дефицит полупроводниковых продуктов наоборот мог увеличить их. Розничная стоимость Nintendo Switch не менялась за всё время её продаж, хотя обычно цены со временем снижаются. Впрочем, спрос оставался высоким и Nintendo не испытывала необходимости привлекать покупателей за счёт уменьшения цены. Также в продаже остаётся Switch Lite за $200.



