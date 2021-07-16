Себестоимость Nintendo Switch OLED всего на $10 выше обычной версии
Недавно анонсированная портативная игровая консоль Nintendo Switch OLED на $50 дороже по сравнению со стандартной версией и появится в продаже 1 октября. Как оказалось, себестоимость производства увеличилась всего на $10, поэтому прибыльность от продаж этого устройства может вырасти.
реклама
Информационное агентство Bloomberg описывает следующий перечень компонентов:
- Экран Samsung OLED с диагональю 7 дюймов, стоимостью на $3-$5 выше прежнего
- Дополнительный объём встроенной памяти 32 ГБ по цене $3,5
- Новая док-станция с портом LAN и другие усовершенствования добавляют ещё несколько долларов
Зачастую бывало так, что производители консолей продавали их по себестоимости или даже в убыток, чтобы привлечь покупателей и заработать на продаже игр и другого программного обеспечения. Nintendo Wii U продавалась с убытком, но Nintendo Switch приносила прибыль. В 2017 году производство этой консоли обходилось в $260, а продавалась она по $300.
реклама
С тех пор расходы на производство Nintendo могли уменьшиться, хотя в последнее время дефицит полупроводниковых продуктов наоборот мог увеличить их. Розничная стоимость Nintendo Switch не менялась за всё время её продаж, хотя обычно цены со временем снижаются. Впрочем, спрос оставался высоким и Nintendo не испытывала необходимости привлекать покупателей за счёт уменьшения цены. Также в продаже остаётся Switch Lite за $200.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила