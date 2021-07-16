Microsoft назвала тарифные планы Windows 365
Компания Microsoft на этой неделе анонсировала облачный сервис Windows 365, пообещав назвать стоимость подписки 2 августа. Правда, не прошло и двух дней, как стоимость некоторых тарифов стала известной.
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Информация была представлена в рамках конференции Microsoft Inspire, где была показана возможность организаций подписаться на сервис. За $31 в месяц Microsoft предлагает два процессора, 4 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ. Это часть тарифного плана Windows 365 Business для организаций, где есть не менее 300 сотрудников.
Данный вариант не самый дешёвый. Дешевле обойдётся один процессор, 2 ГБ памяти и хранилище 64 ГБ. Неизвестно, будут ли у редакций Enterprise спецификации аналогичные по сравнению с Business и будут ли скидки для более крупных предприятий.
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Сложно напрямую сравнивать эти цены с предложениями Microsoft Azure Virtual Desktop или с конкурирующими предложениями Citrix и Amazon WorkSpaces, поскольку зачастую берётся дополнительная плата за повышение вычислительной мощи или полосы пропускания. Microsoft создала Windows 365 как максимально доступное решение для предприятий, поэтому в стоимость входят все лицензионные права.
Citrix предлагает доступ к виртуальным рабочим столом за $30 в месяц, но цена может варьироваться в зависимости от продолжительности контракта и количества пользователей. Amazon даёт доступ к виртуальным Windows-компьютерам с двумя процессорами, 4 ГБ памяти и хранилищем 50 ГБ за $35 в месяц.
Кроме цен, Microsoft предоставила дополнительную информацию о различных конфигурациях и поддерживаемых функциональных возможностях в разных тарифах.
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Каждый Cloud PC будет получать подключение к интернету на входящей скорости 10 Гбит/с и исходящей 4 Гбит/с. Ещё Microsoft изучает возможность перенаправлять видео и другое мультимедиа в виртуальных сессиях. Лучшим вариантом использования Windows 365 станет подключение с Windows-компьютера. Тогда будут доступны такие возможности, как использование до 16 мониторов, USB, перенаправление AV Teams и поддержка сканеров.
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