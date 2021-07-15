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Облачные вычисления стали повсеместно распространёнными, в том числе благодаря пандемии. Приложения вроде Office 365, Microsoft 365 и Google Workspace, средства связи Zoom, Teams и Webex, облачные хранилища OneDrive, DropBox или Google Drive являются частью повседневной работы многих людей.

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Однако, подавляющее большинство этих людей пользуются обычным компьютером у себя дома или на работе. Это могут быть компьютеры на системах Windows 10 или MacOS или мобильные устройства на iOS или Android.

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Служба Microsoft Windows 365 становится аналогом облачного компьютера. Система Windows и все функциональные возможности компьютеров транслируются с сервиса Microsoft Azure на подключенные к нему устройства, которыми могут быть не только компьютеры, но и смартфоны на любой операционной системе.

Концепцию нельзя назвать новой. На протяжении нескольких десятилетий существовали варианты удалённого рабочего стола, начиная с мэйнфреймов и терминалов, через тонкие клиенты и связанные серверы, и заканчивая виртуальными рабочими столами, доставляемыми через облако с помощью таких инструментов, как Citrix Workspace.

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Windows 365 можно считать упрощённым вариантом Microsoft Azure Virtual Desktop (который тоже никуда не денется). Microsoft описывает новый сервис как созданный для 80% организаций, заинтересованных в виртуализации персональных компьютеров, но без персонала со специфическими навыками для работы в сложных средах VDI.

Нынешняя концепция представляет собой не физическое устройство, хотя они могут появится в будущем. Речь идёт о трансляции возможностей Windows, включая приложения, данные и настройки, на любое подключенное к интернету устройство. Пользователи получат легко настраиваемый и гибкий способ работы дома, в школах и на предприятиях, где у них нет собственного Windows-компьютера.

Предприятия смогут создавать стандартизированное окружение рабочего стола Windows 10 или Windows 11 с нужными приложениями, настройками, протоколом безопасности и доступом к файлам. После они смогут давать доступ к этим рабочим столам группам пользователей для выполнения необходимых рабочих задач.

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В отличие от прежних вариантов виртуального рабочего стола, Windows 365 упрощает настройку за счёт ограничения ключевых параметров. Пользователи смогут запускать простое приложение на любом устройстве и с его помощью получать доступ к облачному рабочему столу. При переходе на другое устройство или при работе из другого места всё остаётся неизменным и можно продолжать работу с прежнего места.

Для организаций с временными сотрудниками это отличное решение, позволяющее включать и выключать доступ к приложениям и файлам при необходимости.

Даже если непостоянных сотрудников на предприятии нет, можно будет разрешать сотрудникам пользоваться личными устройствами для раздельного и безопасного доступа к рабочему окружению. Также можно будет давать доступ к сверхмощным компьютерам для тяжёлых приложений в сфере трёхмерной графики, кодирования видео и т.д.

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Давая доступ к большому объёму вычислительных ресурсов в облаке через простую консоль Endpoint Manager через приложение Win365, Microsoft предлагает вычислительные ресурсы больше, чем даже у самых мощных локальных компьютеров. Новая служба Watchdog отслеживает производительность подключенных к Windows 365 систем и даёт инструменты для решения возникающих проблем.

Пользователи прошлых технологий VDI могут волноваться за производительность. Microsoft расширяет канал между клиентским устройством и облачными сервисами, чтобы таких проблем не возникало. Конечно, качество доступа интернета окажет влияние на производительность, но Microsoft обещает оптимизацию соединение клиента с облаком Windows 365.

Внесены некоторые усовершенствования в системы безопасности. Предлагается ряд простых настроек с применением инструментов вроде защитника Microsoft. Политики безопасности основаны на принципах нулевого доверия и наименее привилегированного доступа. Они предлагают поддержку многофакторной аутентификации через Azure Active Directory (AD). Обновлённая консоль Endpoint Manager позволяет управлять облачными ПК и физическими ПК одновременно интуитивно понятным образом, что делает её доступной даже для малых предприятий с ограниченными ИТ-ресурсами.





Виртуальные рабочие столы на основе облачных сервисов оказались очень эффективным инструментом для многих более продвинутых ИТ-организаций во время пандемии. Они кажутся отправной точкой мира гибридной работы. Предыдущие сложности ограничивали использование виртуализированных настольных систем, поэтому приятно видеть, что Microsoft представила модели облачных вычислений на базе ПК для более широкой аудитории.



