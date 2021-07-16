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По итогам второго квартала нынешнего года самыми продаваемыми смартфонами в США в очередной раз стали представители серии iPhone 12. Максимальным спросом среди них пользуется iPhone 12 Pro Max, тогда как последнее место занимает iPhone 12 mini.

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Очередная статистика от фирмы Consumer Intelligence Research Partners показывает, что на долю аппаратов iPhone 12 приходится 63% продаж смартфонов в США. Наиболее популярными моделями оказались iPhone 12 Pro Max и iPhone 11, занимая по 23% рынка. Доля iPhone 12 mini составляет всего 5%, как и у модели iPhone XR 2018 года.

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Данная статистика показывает, почему Apple в недалёком будущем собирается отказаться от смартфонов mini и сосредоточиться на продажах аппаратов с крупными экранами. Также статистика показывает, что многие пользователи не спешат менять старые модели iPhone. По итогам прошлого квартала 37% покупателей владели устройствами возрастом от двух лет и меньше, а у 30% были аппараты от трёх лет и старше.

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На 3-й неделе сентября ожидается появление смартфонов iPhone 13. Apple ждёт на них более высокого спроса, чем был на iPhone 12. Недавно появлялась информация, что объём производства по сравнению с прошлым годом увеличили на 20%. До конца года должно быть произведено 90 млн экземпляров iPhone 13 против 75 млн iPhone 12 в прошлом году. В результате доля рынка iPhone США в следующем году может стать ещё выше.



