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Несмотря на всемирный дефицит полупроводниковых продуктов, компания Apple не собирается снижать обороты. В этом году анонс новой линейки iPhone ожидается на месяц ранее, чем в прошлом.

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Появилась информация, согласно которой Apple попросила производителей увеличить объём выпуска iPhone следующего поколения на 20% до конца года. Информационное агентство Bloomberg утверждает, что на этот год компания заказала 90 млн экземпляров iPhone 13. В последние годы заказы были на уровне 75 млн экземпляров.

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Быть может, Apple уверена, что масштабная вакцинация против Covid-19 в США и многих других странах повысит спрос. При этом сами смартфоны не станут революционными. Будет новый процессор, обновлённые экраны и камеры во всех четырёх моделях.

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Кроме уменьшения размера передней камеры и сенсора лицевой разблокировки, внешний вид аппаратов останется без изменений. По меньшей мере одна модель получит дисплей из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) с переменной частотой обновления. Наличие поддержки стандарта связи 5G должно подстегнуть спрос со стороны покупателей.



