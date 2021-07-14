Объём производства iPhone следующего поколения вырастет на 20%
Несмотря на всемирный дефицит полупроводниковых продуктов, компания Apple не собирается снижать обороты. В этом году анонс новой линейки iPhone ожидается на месяц ранее, чем в прошлом.
реклама
Появилась информация, согласно которой Apple попросила производителей увеличить объём выпуска iPhone следующего поколения на 20% до конца года. Информационное агентство Bloomberg утверждает, что на этот год компания заказала 90 млн экземпляров iPhone 13. В последние годы заказы были на уровне 75 млн экземпляров.
Быть может, Apple уверена, что масштабная вакцинация против Covid-19 в США и многих других странах повысит спрос. При этом сами смартфоны не станут революционными. Будет новый процессор, обновлённые экраны и камеры во всех четырёх моделях.
реклама
Кроме уменьшения размера передней камеры и сенсора лицевой разблокировки, внешний вид аппаратов останется без изменений. По меньшей мере одна модель получит дисплей из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) с переменной частотой обновления. Наличие поддержки стандарта связи 5G должно подстегнуть спрос со стороны покупателей.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила