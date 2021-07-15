В браузере Google Chrome скоро можно будет активировать режим HTTPS-First
Обеспечение пользовательской безопасности и конфиденциальности при посещении веб-страниц может быть непростым занятием. Здесь на помощь приходят инструменты вроде шифрования HTTPS. Передаваемые через это соединение данные не могут быть перехвачены или изменены посторонними. Этот протокол поддерживается уже довольно широко, но Google хочет сделать его ещё более распространённым через функцию браузера Chrome под названием HTTPS-First.
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Данный инструмент безопасности появится в обновлении браузера в сентябре. Если включить данную опцию в настройках, по возможности загружаемые страницы будут переходить с HTTP на HTTPS.
Если переключение не произойдёт, браузер покажет предупреждение на весь экран, прежде чем загрузить страницу. Это позволит отказаться от её посещения или же рискнуть и загрузить страницу.
HTTPS-First поначалу не будет активен по умолчанию, но в будущем это может поменяться. Многое в этом случае зависит от отзывов пользователей.
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Также разработчики могут поменять иконку HTTPS слева от адресной строки в браузере. Исследование Google показывает, что 88% пользователей интернета не знают, что данная иконка означает. Они считают, что она указывает на безопасность посещаемого сайта, хотя на самом деле речь идёт о защищённом подключении к этому сайту. Значок HTTPS может быть и при заходе на фишинговые и прочие вредоносные сайты.
Чтобы таких заблуждений не было, Google поменяет иконку с нынешнего замка на направленную вниз стрелку. При нажатии на неё будет появляться диалоговое окно «Безопасное соединение». Правда, есть большие сомнения, что так станет понятней.
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